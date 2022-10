Ligabue annuncia su RTL 102.5 il ritorno negli stadi nel 2023: San Siro e Olimpico

"L'anno prossimo, dopo 4 anni, torniamo negli stadi: San Siro e Olimpico", dice Ligabue in radiovisione su RTL 102.5 in collegamento dall'Arena di Verona. Il pubblico esulta. Applaude.



Il grande Ligabue, durante la serata in concerto all'Arena di Verona, regala agli ascoltatori di RTL 102.5 l’ultima parte del concerto live in radiovisione prima del grande annuncio.



