Liguria, la vittoria di Bucci premia l’unità del centrodestra. A sinistra Italia Viva e Renzi incolpano il M5S

"Voglio essere il sindaco della Regione Liguria perché così facendo si è vicino ai cittadini, vicino al territorio": Marco Bucci sintetizza così con quale spirito affronterà il ruolo di Governatore. Il candidato del centrodestra, sindaco di Genova, ha prevalso sul candidato del centrosinistra Andrea Orlando (48,8% contro 47,3%). Che si complimenta sui social: "Siamo arrivati a un passo dalla vittoria, ma non è bastato. Non è tempo di recriminare nulla. Sapevamo che era una partita difficilissima, un sistema di potere non lo scardini in pochi mesi, ma il centrosinistra è tornato finalmente competitivo in Liguria dopo quasi 10 anni. Adesso ci riprendiamo e ripartiamo, tutte e tutti insieme. Complimenti a Bucci per la vittoria. Gli auguro buon lavoro, l'opposizione sarà senza sconti, ma sempre corretta".

Toti

Giovanni Toti, ex Governatore dimessosi in seguito all'inchiesta per corruzione, è tra i primi a congratularsi: "Oggi, amici miei, si chiude un'epoca della nostra regione e della mia vita. Dopo nove anni davvero straordinari nella loro drammaticità e nella loro bellezza, la Liguria ha un nuovo presidente scelto dai suoi cittadini. C'è un po' di malinconia ma anche tanta soddisfazione: gli elettori hanno scelto di fermare l'onda giustizialista, moralista e populista che cavalcando un'inchiesta sperava di riportare la Liguria nel passato. E allo stesso tempo i cittadini hanno scelto di affidare il futuro a Marco Bucci, con cui ho condiviso tante drammatiche vicende, a partire dal ponte Morandi, ma anche tante soddisfazioni per i risultati raggiunti. So che custodirà questa terra con tutto l'impegno e l'amore possibili".

I leader

Soddisfatti i leader del centrodestra, che mettono in luce l'importanza dell'unità della coalizione: "Buongiorno Italia. Il segnale di fiducia ricevuto dai cittadini in Liguria ci dà ancora più forza per proseguire in questa direzione, sempre al servizio degli italiani. Avanti insieme, con entusiasmo e determinazione, per costruire un futuro di concretezza e risultati per la nostra Nazione": così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Una grande vittoria di squadra, insperata fino a qualche mese fa. Vince il Buongoverno del centrodestra" esulta sui social il vicepremier e numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani. "E anche questa volta… centrodestra unito vincente e sinistra perdente!#EffettoSchlein" ironizza sui social l'altro vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Ma a trovare qualche motivo per sorridere, nel centrosinistra, è proprio il Pd, risultato primo partito, così come Alleanza Verdi e Sinistra che supera il M5S, accreditandosi come seconda forza della coalizione: "Possiamo diventare anche la prima ma nella partita che giochiamo la questione centrale non è il nostro risultato. E' ovvio che ci interessa andare bene. In Liguria così è stato e per noi è un fatto positivo, ma ci interessa vincere le elezioni. Non le abbiamo vinte e questo richiede una riflessione", sottolinea il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

IV

Italia Viva, invece, va all'attacco dei pentastellati: "La lezione del voto in Liguria è soprattutto per Giuseppe Conte, se continua a mettere veti contro Italia Viva il centrodestra vincerà sempre le elezioni" afferma Maria Elena Boschi. "Lo abbiamo visto in Basilicata, lo abbiamo visto in Liguria - aggiunge la deputata -: non so Conte quante altre prove debba avere, oltre al fatto che ha portato al tracollo il Movimento 5 stelle in Liguria. Viene il sospetto che l'obiettivo di Conte sia dare una mano a Giorgia Meloni, perché tutte le volte si dimostra nei fatti il miglior alleato del centrodestra". "Con Renzi in Liguria i voti sarebbero stati ancora meno. E in ogni caso governare con lui significa instabilità e inaffidabilità assoluta. Noi non ci consegniamo agli interessi di nessuno. Bisogna ricostruire con basi di trasparenza e serietà. Cioè senza gente come Renzi" contro-argomenta su X il vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera, Agostino Santillo. Intanto però, questo ennesimo risultato deludente - tra Amministrative ed Europee - arriva proprio nella terra del fondatore Beppe Grillo, i cui rapporti con l'attuale leadership pentastellata sono definitivamente compromessi.