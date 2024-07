Luca Zaia a RTL 102.5: “Discorso Mattarella sulla democrazia? Mi rifiuto di pensare facesse riferimento al premierato”

AUTONOMIA

«Il Veneto è abituato a correre, lo dimostrano le nostre performance. Ma al di là delle battute, non c’è nessuna corsa: è semplicemente l’applicazione di quanto previsto dalla legge. Nel momento in cui le leggi sono leggi, i cittadini devono rispettarle e seguirne i dettami. La Costituzione del nostro paese è autenticamente federalista, come quella della Germania, ma poi in Italia si è fatta una scelta sbagliata di gestire con il centralismo. Questo ha portato alle disuguaglianze che noi abbiamo. Quando parliamo di disuguaglianza, non è colpa dell’autonomia, ma di un centralismo assistenzialista che spesso ha fatto danni», dichiara Luca Zaia, ospite di RTL 102.5.

AUTONOMIA, EGOISMO DEI RICCHI?

«L’autonomia è un’opportunità più per il Sud che per il Nord, per come la vedo io. Ho l’impressione che si stiano diffondendo notizie sbagliate. Ogni materia ha delle funzioni; con l’autonomia si hanno delle deleghe. Nella protezione civile, ad esempio, il presidente di regione, in caso di una catastrofe limitata ai confini regionali, ha la possibilità di deroga per poter aiutare i cittadini. È una questione di praticità: quando i fatti riguardano i territori locali, è inutile aspettare le carte da Roma. Dobbiamo sburocratizzare. Non so come andrà a finire, ma l’autonomia, se non la faremo per scelta, dovremo poi farla per necessità. I soldi che una regione porta a casa sono relativi alla spesa che lo Stato faceva rispetto alla funzione che trasferisce. Rubiamo cosa a chi? Quale sarebbe l’egoismo dei ricchi?»

PREMIERATO

«Mattarella è una persona di buon senso, garante della Costituzione, un faro per i cittadini, mi rifiuto di pensare che nel suo discorso sulla democrazia facesse riferimento al premierato. Sostengo il premierato a prescindere dall’autonomia perché abbiamo dei modelli che funzionano: sindaci e presidenti di regioni. Siamo arrivati all’elezione diretta con un referendum dei primi anni '90. Il premier eletto dai cittadini non è una cosa da dittatori; a me sembra una cosa rispettosa del contratto sociale».

MALTEMPO IN VENETO

«Abbiamo ancora in corso la stagione delle piogge; la primavera non l’abbiamo vista. Da un lato ci sono i cambiamenti climatici, dall’altro, un'estate come questa l’abbiamo avuta nel 1977. Sono corsi e ricorsi storici».