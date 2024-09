Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi da 1,2 milioni di euro Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'immobile si trova a Milano 2: 'ingresso, un soggiorno-pranzo, la cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, il terrazzo, due balconi, più un box di 45 mq e la cantina

Marta Fascina ha acquistato una casa a Milano 2 (Segrate) in uno dei palazzi che erano di proprietà di Silvio Berlusconi, per un importo totale di 1,2 milioni di euro. A rivelarlo è Il Corriere della Sera. Il quotidiano scrive che l'affare con i venditori, cioè i cinque figli eredi del Cavaliere, si è chiuso nella villa di Arcore a fine luglio davanti al notaio Arrigo Roveda. Si tratta dello storico professionista di casa Berlusconi che aveva curato anche l'apertura del testamento che assegnava alla compagna dell'ex Premier e attuale deputata di Forza Italia 100 milioni di euro, di cui l'ultima compagna del fondatore di Fininvest avrebbe incassato al momento circa un quarto. Secondo Il Corsera, il resto le sarà liquidato gradualmente. Il suo patrimonio dichiarato al momento è costituito soltanto da una Smart del 2009, un’Audi del 2017 e lo stipendio da parlamentare. I dettagli sull'immobile acquistato da Marta Fascina L'appartamento in questione è in una palazzina di dieci piani, nella via principale che attraversa Milano 2. Presenta l'ingresso, un soggiorno-pranzo, la cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, il terrazzo, due balconi, più un box di 45 mq e la cantina di pertinenza. Il rogito è datato 22 luglio 2024. La prima casa di Fascina La 34enne Fascina, che non risulta possedere altre case, si è presentata con sei assegni circolari Intesa Sanpaolo per un totale di 1,2 milioni di euro, compresi 20 mila euro per i mobili già presenti nell'appartamento di 250 metri quadrati. Non sarà lei l'inquilina dell'immobile, visto che, a quanto risulta, ad abitarci sarà suo fratello Claudio, che da poco tempo lavora nel gruppo Mediaset, precisamente nella società Publitalia. L'operazione immobiliare è stata curata da Immobiliare Idra, confluita in Fininvest real estate, rappresentata all'atto della compravendita dal suo amministratore delegato, Augusto Barbieri. La società in portafoglio detiene decine di altri appartamenti nella Milano 2 che Berlusconi realizzò negli anni Settanta; inoltre possiede le due ville simbolo dell’epoca berlusconiana, Villa San Martino ad Arcore (attuale residenza ufficiale di Marta Fascina) e Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna. Quest'ultima è in vendita. Il testamento di Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi ha donato 100 milioni di euro anche al fratello Paolo, mentre l'amico di una vita Marcello Dell'Utri è stato destinatario di un legato di 30 milioni. In una lettera allegata al testamento, il Cavaliere scrisse quanto segue alla Fascina: "Qualunque sarà la cifra, preparati. Diranno che hai avuto troppo o troppo poco. Mai il giusto".

