Milan-Bologna, stasera la finale di Coppa Italia, ecco chi canterà l'inno di Mameli prima del fischio d'inizio

Questa sera, con calcio di inizio alle ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Per la formazione di Conceição ecco la possibilità di alzare il secondo trofeo di questa stagione, dopo la Supercoppa italiana.

I rossoblù, invece, inseguono il terzo trionfo in assoluto nella competizione: l'ultimo risale al 1973/1974.

Chi avrà la meglio otterrà il pass sicuro per l'Europa League (il Milan, attraverso il piazzamento finale in campionato, può ancora ambire alla qualificazione per la Champions, ma servirebbe una articolata combinazione di risultati).

Sulla carta i favori del pronostico dicono Milan, ma in una gara secca da 90 minuti tutto può davvero accadere.

Curiosità: soltanto pochi giorni fa, in Serie A, i rossoneri hanno vinto, in rimonta, proprio contro il Bologna (1-3).

Ad arbitrare il match di stasera sarà Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti saranno Peretti e Colarossi, quarto uomo Mangianiello. Il Var sarà Meraviglia, l'Avar Mazzoleni.

Milan-Bologna, ecco chi sarà presente allo stadio

Saranno tanti i rappresentanti delle autorità e delle istituzioni che siederanno in tribuna, insieme ai Presidenti delle squadre di Lega Serie A e ai numerosi Ambassador intervenuti all’evento: Roberto Baggio, Leonardo Bonucci, Cristian Brocchi, Vincent Candela, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Nelson Dida, Roberto Donadoni, Ciro Ferrara, Christian Panucci, Andrea Ranocchia, Giuseppe Signori, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta.

Sarà presente anche Jannik Sinner, protagonista in questi giorni agli Internazionali di tennis, in corso proprio nei pressi dello stadio Olimpico, al Foro Italico.

Milan-Bologna finale Coppa Italia, chi canterà l'inno di Mameli

Prima del fischio d’inizio, sarà Chiara Galiazzo a cantare l’Inno di Mameli, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell`Arma dei Carabinieri.

L'allerta del Prefetto

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è svolto ieri Palazzo Valentini, ha detto:

"I dispositivi di sicurezza richiederanno molta attenzione. Lo stadio sarà probabilmente sold out, e ci sarà un afflusso importante di entrambe le tifoserie sulla Capitale. Speriamo che sia una festa di sport e per far sì che questo accada ci saranno servizi molto attenti fin dalle prime ore del mattino".