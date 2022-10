Martín da record guida la griglia di partenza seguito da Bastianini e Marquez. Bagnaia cade e Quartararo non brilla

Appuntamento da non perdere con il Gran Premio di Malesia domattina alle nove in punto le ruote si scalderanno sul Circuito di Sepang dove Bagnaia potrebbe già avere a disposizione il primo match point che lo andrebbe a laureare campione del mondo. Molto dipenderà dalla sua gara ma anche dai risultati combinati con la posizione finale del rivale Quartararo. Entrambi, a dire il vero, non hanno brillato nelle qualifiche.

Bagnaia cade e chiude in anticipo

Il gioiellino Ducati, però, non ha iniziato al meglio l’esperienza in Malesia, non è riuscito a centrare la via diretta per le Q2 chiudendo undicesimo nella classifica combinata a causa di una caduta nelle Libere 3. Svantaggio recuperato poi con il miglior tempo nel Q1 con 1:58.645 ma la sfortuna ritorna poco dopo, perché Pecco ritorna a cadere e chiude in anticipo le sue qualifiche.