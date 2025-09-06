Mattarella a Cernobbio: l’Europa chiave di pace e diritti, forza contro autoritarismi globali

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ribadire con forza il ruolo imprescindibile dell’Europa nel mantenere la centralità dei diritti e della democrazia, intervenendo con un videomessaggio al Forum di Cernobbio. Secondo il Capo dello Stato, il continente europeo rappresenta oggi un modello unico di pace e cooperazione, frutto di un percorso iniziato dopo la Seconda guerra mondiale, quando le macerie morali e materiali lasciate dal nazifascismo imposero scelte lungimiranti. “L’Unione ha saputo tracciare un cammino innovativo, condividendo risorse e aspirazioni, e costruendo stabilità e benessere”, ha sottolineato Mattarella, evidenziando come la capacità europea di proiettare i suoi valori oltre i confini sia stata fondamentale per il progresso globale.

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA

L’Europa, ha ricordato il presidente, non ha mai cercato conflitti né avviato scontri commerciali, ma ha favorito intese, missioni di pace e miglioramento delle condizioni di vita, promuovendo dialogo, libertà e uguaglianza tra popoli. Di fronte a questi risultati, Mattarella si interroga sul motivo per cui oggi l’Unione venga talvolta percepita come un ostacolo o addirittura come un nemico, invitando a riflettere sui principi e sugli interessi che fondano la convivenza civile. Solo affrontando queste domande, secondo il Capo dello Stato, si potranno compiere scelte consapevoli, evitando regressioni e perdite di rilevanza nel contesto internazionale.