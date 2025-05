Matteo Renzi: "Governo larghe intese o subito al voto"

Il premier dimissionario ha parlato alla Direzione del PD

Matteo Renzi al Colle ha formalizzato le sue dimissioni da premier. Prima c’era stata la Direzione del PD, dove, dopo un lungo applauso, Renzi ha condotto il suo intervento di 19 minuti sulle linee anticipate in precedenza sui social. Il confronto interno al partito, che sarà "molto duro", è rinviato. In secondo luogo, se si vuole andare al voto anticipato, occorre aspettare la sentenza della Consulta del 24 gennaio sull’Italicum. In terzo luogo se si vuole formare un nuovo Governo, dovrà essere di tutti i partiti e di responsabilità nazionale per affrontare la revisione della legge elettorale ma soprattutto un 2017 molto importante a livello internazionale: i 60 anni dell'Unione Europea, i vari G7 a cominciare da quello di Taormina, la presidenza del consiglio di sicurezza dell'ONU.

E tutto dopo l'approvazione del Senato con 173 sì alla manovra economica, che è diventata legge dello Stato. Insomma, sul tavolo sembrano esserci specie due ipotesi: o il voto anticipato o un esecutivo di responsabilità.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti