Matteo Salvini a RTL 102.5: "Se vinciamo a Genova il Governo deve andare a casa"

21 giugno 2017, ore 11:02
"Virginia Raggi? All'onestà bisognerebbe aggiungere la capacità"
Regionali, nelle Marche Acquaroli (Fdi) rivince, Ricci (PD) sconfitto nettamente, l’affluenza in forte calo
In Valle d'Aosta in testa, se pur di poco, la storica lista autonomista Union Valdotaine con il 31,96% delle preferenze. Nessun partito sembra raggiungere il premio di maggioranza. Il centrodestra (Ensemble Insieme - FI e Renaissance, Fdi, Lega) ha il 29,91%
Caso-Almasri, indagata Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio: “Ha mentito ai magistrati”
Domani è prevista la riunione della Giunta per le autorizzazioni che deve decidere sulla richiesta di autorizzazione nei confronti del Guardasigilli, del ministro dell’Interno Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, ma l’ultima parola spetterà poi all’aula
Manovra economica, il deficit cala ma il debito 2025-26 sale. Così il DPFP (Documento di finanza pubblica)
Il ministro Giorgetti: “Ridurremo l'incidenza del carico sui redditi da lavoro, e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale”. Ma l’Ufficio parlamentare di bilancio: “Quadro tendenziale accettabile però molteplici i rischi”