Matteo Salvini a RTL 102.5: "Se vinciamo a Genova il Governo deve andare a casa"

"Virginia Raggi? All'onestà bisognerebbe aggiungere la capacità"

Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 durante Non Stop News. "Facciamo una cosa alla volta, domenica si votano tanti sindaci, - ha detto Salvini - proprio questa settimana ho visto un sondaggio su Repubblica – io non credo né ai sondaggi né a Repubblica però diceva che la Lega sarebbe il terzo partito a Roma se si votasse domani mattina, quindi vuol dire che l’impegno dei nostri militanti è anche il superamento dello stereotipo della Lega del passato che se ne fregava di tutto quello che succedeva da Roma in giù, il mio e il nostro impegno si sta concretizzando. Chi sarà il candidato non lo so, io spero che i romani possano avere finalmente un sindaco normale, prima o poi. La Raggi è onesta, sicuramente, ma per fare il sindaco devi essere capace di svuotare i cassonetti, di preparare i parcheggi, far funzionare gli autobus, di pulir le strade. L’onestà è una dote fondamentale, ma all’onestà bisognerebbe aggiungere la capacità e io ho visto anche stanotte a Torino – spostandosi in un’altra città governata dal M5S – c’è stato l’ennesimo scontro tra polizia e centri sociali per l’ordinanza ‘anti alcol’ che non era stata fatta, ahimè, in occasione della finale della Juve ed è morta quella ragazza, ed ora è difficilmente fatta rispettare. L’Italia non ha bisogno di supergeni, ma di normalità".

Genova alla Lega? "Innanzitutto sarebbe bellissimo perché è una città amministrata da 50 anni dalla sinistra, è una città bellissima, con il centro storico più grande d’Europa, ma che in alcuni quartieri ha mille problemi. Sarei contento prima per i genovesi e poi sarebbe un grandissimo risultato politico, io sono cresciuto a pane e De Andrè, quindi dare un futuro diverso a questa splendida città per me sarebbe un orgoglio incredibile. Chiaro che poi Gentiloni e Renzi fanno le valigie lunedì mattina".

