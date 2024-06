Maturità 2024. Prima giornata: le 7 tracce ministeriali per l'elaborato di italiano Photo Credit: agenzia fotogramma

Alle 8.30 del 19 giugno 2024, ha preso il via l’esame di maturità per 526.317studenti.





L'ESAME

Scavallata la difficoltà della notte prima degli esami, arrivano i banchi di scuola e l’apertura delle buste ministeriali con le agognate tracce degli elaborati della maturità. Sono 7, di ampio respiro e ‘abbordabili’ come le ha definite Antonello Giannelli presidente dell’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola). ‘Sono tracce lineari da un verso e di attualità dall’altro’ ha aggiunto ‘Oltre agli autori standard, ci sono questioni interessanti sulla storia recente, come conflitto in Ucraina’.

Andiamo a vedere più nel dettaglio i titoli.





LE TRACCE

Tipologia A (Analisi del testo)

A1: poesia di Giuseppe Ungaretti: analisi del testo “Pellegrinaggio” della raccolta “L’Allegria”. La poesia trae ispirazione dall’esperienza vissuta dall’autore durante la Prima guerra mondiale.

A2: testo in prosa di Luigi Pirandello “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” che affronta i temi della macchina e dell’età contemporanea.

Tipologia B (testo argomentativo):

B1: “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso. Invita i maturandi ad una riflessione sull’atomica. Legato al contesto internazionale e alla storia recente, e a parlare di ‘equilibrio del terrore’

B2: testo tratto da Agostina Cabiddu in “Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti)”. La costituzionalista proprio in questi giorni, ha firmato l’appello di Liliana Segre contro la riforma del premierato, approvata proprio ieri in prima lettura la Senato.

B3: “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione” di Nicoletta Polla-Mattiot (giornalista tra i fondatori dell’Accademia del silenzio)

Tipologia C (tema attualità):

C1: testo tratto da Rita Levi Montalcini in “Elogio dell’imperfezione”. Il brano è tratto dall’opera autobiografica della premio Nobel che considera l’imperfezione come un valore.

C2: testo tratto da Maurizio Caminito in “Profili selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet”. Si tratta di un testo del 2014, pubblicato all’inizio dell’esplosione dei social e ben prima dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale

E ora al lavoro e in bocca al lupo.