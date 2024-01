Maturità cambia, più spazio a tutte le discipline. Riforma tecnico-professionale in 100 scuole, timori sul Made Italy

È iniziato il countdown per l'uscita delle materie della maturità 2024 che interesserà circa 500mila studenti mentre il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia in queste ore qualche novità nel colloquio. Entro fine gennaio, infatti, il ministero dell'Istruzione individuerà le materie della seconda prova a partire da quelle caratterizzanti ogni indirizzo di studio, come Latino e Greco per il Classico (lo scorso anno capitò Latino) o Matematica e Fisica per lo Scientifico (l'anno scorso la prova fu di Matematica).

VALDITARA, NESSUNA RIVOLUZIONE ESAME

Il ministro Valditara ha reso noto che la struttura dell'esame di Stato rimarrà invariata. "Ci limiteremo ad una manutenzione della versione attuale", ha detto in una intervista a La Stampa, aggiungendo che "nel colloquio terremo conto delle criticità emerse lo scorso anno, quindi chiariremo la natura dialogica della prova, sondando la capacità degli studenti di spaziare tra le discipline". La prima prova dell'esame di maturità è fissata per il 19 giugno: agli studenti vengono proposte sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Mentre la prima prova è uguale per tutti i maturandi, la seconda prova, il 20 giugno, è diversa perchè si basa sulle materie di indirizzo specifiche.

IL COLLOQUIO ORALE

Gli orali, che generalmente si tengono a partire dal lunedì successivo al secondo scritto, prevedono che al candidato venga assegnato un argomento con cui cominciare e, a partire da questo, dovrà cercare di fare quanti più collegamenti multidisciplinari tra l'argomento assegnato e le materie d'esame. Successivamente lo studente deve presentare le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali (la ex alternanza scuola lavoro); quindi si passerà alle domande dei commissari e alla correzione delle prove scritte. In generale il colloquio orale dura circa 50/60 minuti.

NODI: RIFORMA TECNICO PROFESSIONALE E LICEO MADE IN ITALY

Tra le novità del prossimo anno scolastico c'è l'attivazione del Liceo del Made in Italy e la riforma degli istituti tecnico professionali. Un centinaio di scuole - l'adesione scadeva il 12 gennaio - avrebbe aderito alla riforma dei tecnico professionali (il cosiddetto 4 +2), mentre non sono ancora note le adesioni al Liceo del Made in Italy. I Cinque stelle e Avs parlano di "flop annunciato", il ministro Valditara assicura che "i risultati saranno assolutamente soddisfacenti", presidi e sindacati lamentano una certa mancanza di tempo per l'introduzione di entrambe le novità. "A Bergamo hanno aderito 5 istituti alla riforma del tecnico professionale - spiega Veronica Migani, preside del Cesare Pesenti - noi non abbiamo detto sì perchè non era chiaro il progetto e abbiamo preferito essere prudenti. Inoltre siamo già partiti con una sperimentazione di 4 anni che sta andando bene". Secondo Anp la riforma dei tecnici professionali "viene incontro alle richieste delle famiglie e alle necessità delle imprese" mentre questa stessa riforma viene pesantemente criticata dalla Flc Cgil. Sul Made in Italy il timore dei presidi è che "il progetto, non essendo stato ampiamente diffuso, possa non trovare quella accoglienza da parte delle famiglie che servirebbe; attendiamo con ansia - dice Mario Rusconi di Anp - le richieste che faranno i genitori".