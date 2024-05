Medio Oriente: gli Stati Uniti stringono i tempi per un accordo tra Israele e Hamas, Blinken vede Netanyahu

Per la prima volta da quasi sette mesi a questa parte sembra arrivato il momento di giungere a un cessate il fuoco in Israele, le parole del segretario degli Stati Uniti, Anthony Blinken pronunciate prima del faccia a faccia in corso a Gerusalemme con il premier israeliano Beniamin Netanyahu hanno sottolineato la volontà di arrivare a un accordo: "Siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi, e a ottenerlo ora” ha dichiarato Blinken che ha anche detto, “l'unica ragione per cui un accordo potrebbe non essere raggiunto è Hamas".





La missione di Blinken

Decine di dimostranti si sono riuniti sotto il suo albergo in segno di appoggio al possibile accordo sugli ostaggi. "Non ci fermeremo finché non vi riunirete ai vostri cari", ha sottolineato Blinken. "Basta rinvii, basta scuse, il momento è adesso", ha scandito Blinken, che poi ha aggiunto: "Dobbiamo anche concentrarci sulla gente a Gaza che sta soffrendo in questo fuoco incrociato creato da Hamas, e quindi concentrarci nel fornire loro l'assistenza di cui hanno bisogno - cibo, medicine, acqua, ripari".