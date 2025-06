Boeing 787 di Air India precipita subito dopo il decollo, oltre 200 i morti, c'è almeno un fortunato sopravvisuto

Uno o due sopravvissuti al devastante impatto del Boeing 787 dell’Air India , che ha fatto danni anche a terra, cadendo su un edificio che ospitava medici specializzandi. Il Times of India conta un sopravvissuto più uno portato subito in ospedale, ma potrebbe trattarsi della stessa persona, il fortunatissimo passeggero seduto al posto 11a . Ha parlato ai media indiani, ripresi da quelli del Regno Unito , il passeggero sopravvissuto fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell' Air India diretto a Londra e precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla città di Ahmedabad , Si tratta del 40enne Vishwash Kumar Ramesh , cittadino britannico di origine indiana, che ha dichiarato di aver sentito un "forte rumore" poco prima dello schianto del velivolo. Sky News ha mostrato una foto dell'uomo in ospedale: si notano alcune ferite sul suo volto ma non sarebbe in gravi condizioni. "È successo tutto così in fretta", ha detto Ramesh , aggiungendo di aver riportato "lesioni da impatto" al petto, agli occhi e ai piedi. "Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. Ero spaventato. C'erano pezzi dell'aereo. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale", ha raccontato il superstite. Ha detto anche di vivere a Londra da 20 anni e di trovarsi in India col fratello Ajay Kumar Ramesh , di cui non ha notizie. Il 40enne ha conservato il suo biglietto d'imbarco, la cui foto è finita sui media, e sedeva nel posto 11A , vicino a un'uscita di emergenza del Boeing 787 , e questo potrebbe averne permesso la miracolosa sopravvivenza.

Oltre 200 le vittime

I servizi di soccorso indiani già individuato i resti di oltre 200 persone rimaste vittime dell'incidente che ha coinvolto Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra, precipitato in un'area residenziale a pochi secondi dal decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, in India centro-occidentallil Boeing 787 Dreamliner di Air India è precipitato alle 13:38 locali (le 10:08 in Italia), cinque minuti dopo il decollo dall'Aeroporto Internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Il volo, AI171, diretto a Londra Gatwick è caduto nella zona di Meghani, situata nelle vicinanze dell'aeroporto. Secondo i dati di Flight Radar. Per i primi rapporti, l'aereo trasportava 242 persone, 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio: 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese. L'ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani, era tra i passeggeri. 204 corpi sono già stati recuperati. A bordo c’erano 11 bambini.

Le difficoltà dell’azienda

Boeing ha dovuto affrontare anni di controlli e ritardi per i suoi jet a fusoliera stretta 737 Max, rimasti a terra per anni a seguito di due incidenti mortali. Il mese scorso, Boeing ha accettato di pagare 1,1 miliardi di dollari in un accordo con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per evitare di essere perseguita in merito ai due incidenti in cui complessivamente sono morte 346 persone; un accordo definito dagli avvocati di alcune famiglie delle vittime "moralmente ripugnante". Il titolo è in forte crisi alla borsa di New York.