Medio Oriente, Israele afferma di aver ucciso il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani, ma da Teheran non ci sono conferme

NUOVO RAID ISRAELIANO NELLA NOTTE, GLI OBIETTIVI LARIJANI E SOLEIMANI

La guerra in Medio Oriente continua, con un nuovo raid notturno israeliano che ha colpito duramente la leadership iraniana. Secondo conferme riportate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e figura chiave del regime, è stato ucciso durante l’operazione. Larijani era considerato l’uomo più influente del governo di Teheran e tra i principali responsabili della repressione delle proteste di gennaio. Nell’attacco sarebbe morto anche Gholamreza Soleimani, comandante della forza paramilitare iraniana da sei anni.

LE PAROLE DI KHAMENEI E LE VOCI SULLE CURE MEDICHE IN RUSSIA

La notizia arriva in un contesto di forti tensioni diplomatiche e militari. L’ayatollah Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo, ha respinto qualsiasi proposta di cessate il fuoco avanzata tramite intermediari, sostenendo che la pace non potrà arrivare finché Stati Uniti e Israele “non saranno messi in ginocchio” e non avranno accettato una sconfitta ufficiale. Circolavano voci secondo cui Khamenei si sarebbe recato in Russia per cure mediche a seguito del raid israelo-americano del 28 febbraio, in cui è stato ucciso il padre e altri membri della sua famiglia, ma l’ambasciatore iraniano a Mosca ha categoricamente smentito. Anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha evitato commenti diretti sulla questione.