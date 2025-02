Meno uno a Sanremo; la città dei fiori si prepara a vivere un'edizione da record, tra sicurezza e grandi attese

Meno uno al via della 75esima edizione del Festival di Sanremo. La città dei fiori si prepara a un evento che promette di battere ogni record. Da diversi giorni, il Teatro Ariston è preso d’assalto da una folla di curiosi e di appassionati, in attesa di poter vedere da vicino i propri cantanti preferiti. Anche quest’anno però è stata creata una “zona rossa” a ridosso dell’ingresso del teatro. L’accesso è blindato. Può passare solo chi possiede un pass speciale. L'area off limits comprende piazza Colombo, via Matteotti e altre zone limitrofe. Metal detector per entrare e numerosi agenti della sicurezza sul posto, pronti a garantire un flusso regolare dei visitatori e a prevenire qualsiasi tipo di incidente. Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione speciale. Non sarà solo una festa per celebrare la musica italiana, ma anche un grande spettacolo di partecipazione collettiva. La città è pronta. L'attesa è ormai alle stelle.





Carlo Conti

Se la città e il pubblico stanno già rispondendo, il direttore artistico e presentatore della manifestazione è pronto per affrontare questa 75esima edizione del Festival di Sanremo: ''Sono sereno e tranquillo! Sanremo per me è una seconda casa, un appuntamento speciale. Tornarci è un grande piacere: non c'è ansia, solo tanta voglia di cominciare''. Lo ha detto in una lunga intervista al RadiocorriereTv, online. ''In questi anni il Festival si è evoluto e la “ ha aggiunto Conti-, ”diventando sempre più forte e soprattutto sempre più seguita dai giovani. L'obiettivo è continuare a valorizzarla''.

FantaSanremo

Se in città è tutto pronto per l’inizio della manifestazione canora, anche un evento “collaterale” come il “FantaSanremo”, ha oliato gli ingranaggi. Il fantasy game ogni anno raccoglie milioni di appassionati. Si parla di oltre 2,3 milioni di utenti registrati e più di 3 milioni di squadre create. Sono numeri da record. È stato battuto il primato dello scorso anno. Gli organizzatori però prevedono una nuova impennata nelle iscrizioni all’ultimo minuto.