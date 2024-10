Meteo, l’estate di San Martino arriva in anticipo. Salvi Halloween e Ognissanti

Ancora una volta è arrivato quel periodo dell’anno. Quello che l’italiano aspetta con impazienza. Quello che permette di praticare la più antica e nobile arte della nostra Penisola, unico principio in grado di unire da nord a sud lo Stivale: il PONTE. Se le feste di Halloween ancora dividono il Paese – tra chi ritiene le celebrazioni a base di mostri, fantasmi e zucche un’americanata pacchiana e chi non vede l’ora di addobbarsi con costumi e trucchi (spesso superflui per fare spavento) – il ponte di Ognissanti diventa elemento di condivisione nazionale dal valore inestimabile. Soprattutto quando la breve vacanza è accompagnata da clima accomodante e temperature miti che non ostacolano tutte le attività già programmate lontano dal caos delle nostre routine.

Da questo punto di vista quest’anno, a giudicare dalle previsioni, le aspettative sono altissime. A partire da domenica 27 ottobre, infatti, dovrebbe tornare il bel tempo quasi ovunque sulla Penisola.





Le previsioni di Paolo Corazzon

A rassicurarci sul destino meteorologico dei prossimi giorni di ponte, le previsioni di Paolo Corazzon, di 3b meteo, per RTL 102.5. “L’ultima settimana di ottobre vedrà finalmente il ritorno di una zona di alta pressione sull’Italia a garanzia di condizione meteo buone che si protrarranno anche all’inizio del mese di novembre. Quindi un ponte di Ognissanti che da Nord a Sud dovrebbe avere condizioni meteo davvero più che discrete”. Il meteorologo, però, mette in guardia dalle conseguenze di questa condizione climatica: “Con tutta l’umidità degli ultimi giorni, molto probabilmente nebbie e foschie torneranno a formarsi, di notte e al mattino, in Pianura Padana e nelle valli delle regioni centrali”. Buone notizie anche sul fronte delle temperature: “Saranno giornate relativamente piacevoli. Di prima mattina aria frizzantina, ma nelle ore centrali toccheremo i 20 gradi”.