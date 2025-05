Inghilterra, addio ai lavoretti per imparare l’inglese. Ecco le nuove regole sull’immigrazione

Una stretta destinata a fare discutere, quella annunciata oggi da Keir Starmer, premier britannico, intenzionato a limitare fortemente gli ingressi nel Regno Unito. Nei decenni passati tanti giovani (italiani e non) si sono trasferiti in Inghilterra per brevi periodi – i mesi estivi, ad esempio – cercando di unire l’utile al dilettevole: un’esperienza all’estero per mettere da parte qualcosa in termini di risparmi, migliorare l’inglese e vivere un periodo formativo diverso dagli altri. A partire dalle prossime settimane non sarà più semplice accedere a questa possibilità.





Le nuove regole

Per poter stabilirsi nel Paese della Brexit per un certo periodo, infatti, sarà necessario dimostrare di saper scrivere e parlare fluentemente la lingua britannica e avere almeno una laurea. Al centro della stretta, dunque, non solo l’immigrazione illegale ma soprattutto quella regolare (che rappresenta la quota maggiore dei flussi in ingresso). L’idea che muove le scelte dell’esecutivo inglese è semplice: rendere l’accesso nel Paese un privilegio guadagnato, non un diritto.

Già oggi per accedere in Inghilterra e soggiornare lavorando sono necessari alcuni requisiti specifici. Dopo la Brexit, infatti, per avere un visto lavorativo occorreva una “sponsorship” da parte del datore di lavoro (in sintesi, il pagamento di una ingente quota in denaro) ed era obbligatorio ricevere una retribuzione annuale minima di 35mila euro. Tra gli obiettivi di questa stretta, il tentativo di far tornare operativi circa 9 milioni di residenti inglesi che risultano economicamente attivi, ma che non lavorano né cercano un lavoro (grazie a politiche assistenzialistiche adottate dalle precedenti amministrazioni).