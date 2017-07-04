Migranti, l'Italia rischia l'isolamento

Migranti, l'Italia rischia l'isolamento

Redazione Web

04 luglio 2017, ore 11:07

Anche l'Austria, dopo Francia e Spagna contro il flusso

L’Italia rischia di restare isolata nella gestione dei migranti. Questa mattina l’Austria ha fatto sapere di essere pronta a schierare l’esercito al confine del Brennero per contenere il flusso di immigrati. Ieri Francia e Spagna avevano negato la disponibilità dei loro porti per accogliere i migranti soccorsi nel Mediterraneo.

