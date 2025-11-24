Milano: alla stazione centrale inseguimento e rissa per un cellulare rubato, in fin di vita il ladro

Il mistero dell’uomo con il casco bianco

All'improvviso sbuca da dietro un terzo uomo, che si avventa sul secondo e gli sferra una ginocchiata volante, buttandolo a terra, e poi gli tira un altro calcio quando l'altro è già steso sull'asfalto. Poi il primo giovane tira un altro calcio e si gira. Stacco di immagine: c'è il centrafricano a terra, immobile, e un uomo che gli sta praticando il massaggio cardiaco, un medico che era di passaggio e che è intervenuto prima dell’arrivo del 118. Il terzo uomo aveva un casco bianco, probabilmente era un motociclista di passaggio che poi ha fatto perdere le sue tracce.

L’inseguitore è un diciannovenne ucraino

Il ragazzo che ha compiuto l’inseguimento è un diciannovenne ucraino che è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi. È stato identificato da agenti della Polfer , intervenuti subito. Tutto sarebbe nato dal furto del cellulare subìto dall'ucraino in un esercizio commerciale della zona, probabilmente in un negozio etnico di piazza Duca d'Aosta nei pressi di McDonalds’; a rubarglielo, stando a quanto risulta, sarebbe stato un gambiano poi inseguito e pestato poco lontano. Il trentenne - presunto ladro - è stato letteralmente strappato alla morte grazie all'intervento provvidenziale prima di alcuni passanti, poi degli agenti della polizia di Stato e dei soccorritori del 118, che gli hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco fino a far ripartire il suo cuore. Il ferito, che è in gravi condizioni, un uomo di origine gambiana non ancora compiutamente identificato, è stato soccorso dai sanitari di Areu e ricoverato in condizioni gravissime al Fatebenefratelli per i traumi riportati nel pestaggio.



