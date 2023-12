MIlano: Larussa Sala e Segre nel palco reale alla Prima della Scala

Svolta le dopo le polemiche sulla presenza alla Prima della Scala, assente Mattarella, del presidente del Senato Ignazio La Russa, contestato di non avere mai condannato il fascismo. Nel palco reale alla Prima del Don Carlo, che inaugura domani sera la stagione lirica milanese, prenderanno posto con Larussa il sindaco Giuseppe Sala e, per la prima volta, Liliana Segre. Dopo la scelta del primo cittadino e della senatrice a vita di disertare il palco d’onore e l’annuncio di Larussa di volere seguire la Segre in platea, è stata trovata una soluzione per quanto riguarda i posti a sedere. Restano, comunque, le tensioni per la mancata presa di distanze dal fascismo da parte della carica dello Stato.





Anpi e Cgil, La Russa non ha mai condannato il fascimo

La presenza del presidente del Senato è al centro di un comunicato diffuso dalla sezione Anpi della Scala e dalle rappresentanze sindacali della Cgil del teatro. Ecco il testo: “Abbiamo appreso con rammarico che il presidente della Repubblica non potrà quest'anno presenziare all'inaugurazione della stagione scaligera. Come ogni anno avremmo volentieri portato i saluti di tutti i lavoratori e le lavoratrici del teatro alla più alta carica dello Stato. Non parteciperemo invece ad alcun cerimoniale di saluto istituzionale rivolto a chi non ha mai condannato il fascismo, le sue guerre coloniali, l'alleanza e la sudditanza al nazismo che ha generato leggi razziali e tanto lutto e miseria al popolo italiano".





Una buona notizia per la lirica, alla vigilia della prima della Scala

Il Comitato per il Patrimonio immateriale dell'Unesco, ha appena proclamato la pratica del canto lirico italiano a elemento del patrimonio immateriale dell'umanità. La proclamazione è avvenuta per acclamazione in occasione della riunione dei paesi membri del Comitato in Botswana.



