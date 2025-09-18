Milano: fotografo 74enne morto davanti al suo studio, non si esludono nessuna ipotesi, anvhe l'omicidio

Era un critico fotografico e curava diverse riviste del settore Maurizio Rebuzzini, il 74enne trovato in fin di vita ieri sera dal figlio sul ballatoio al piano terra dello studio in cui lavorava e poi morto. Il pm di turno ha disposto l'autopsia per via di una ferita alla gola, forse segno di uno stangolamento. Sul ballatoio dei locali, in via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale, sono in corso dei lavori e vi sono numerosi attrezzi. Tra le ipotesi di chi indaga sull'accaduto c'è anche quella dell'omicidio. Maurizio Rebuzzini è morto ieri sera all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ecchimosi sospette sul corpo. A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno diuno stabile di via Zuretti all'angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Portato d'urgenza in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Fatebenefratelli, il fotografo è morto poco dopo.