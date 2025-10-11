Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

Un'alta colonna di fumo, i soccorsi nel cuore nella notte. Sono le immagini che arrivano da Cornaredo, alla periferia ovest di Milano, dove intorno alle 4.30 si è sviluppato un vasto incendio in una palazzina di sei piani, abitata da diciassette famiglie. Lo stabile, in via Cairoli, è stato evacuato. Sarebbero una cinquantina le persone fuori dal condominio, otto delle quali trasportate in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Ma ci sono anche tre vittime.





LE VITTIME

Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire da un appartamento sito al primo piano. All'interno c'era una famiglia, le tre persone che hanno perso la vita. Si tratta di due anziani, il marito di 88 anni e la moglie di 82, e del figlio 55enne. La casa è stata sequestrata, al termine delle attività di messa in sicurezza. Era stato immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco. Tre pompieri sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso, uno è stato trasportato in ospedale e dimesso poco dopo. In corso le indagini dei Carabinieri, che dovranno accertare le cause del rogo.