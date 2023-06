Milano, nuovo ricovero all'ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi

"Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica" Così si legge nel bollettino medico stilato Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Nuovo ricovero, dunque, per Silvio Berlusconi al San Raffaele, a distanza di 20 giorni dalle dimissioni dall’ospedale milanese, dopo una degenza lunga oltre un mese a causa di un'infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. Il presidente di Forza Italia si trova nel reparto di degenza ordinaria e probabilmente trascorrerà la notte nella struttura lombarda. Al suo fianco la compagna e parlamentare Marta Fascina. Al San Raffaele è arrivata anche la figlia del cavaliere Marina. Fonti di Forza Italia hanno riferito di qualche valore oltre il limite all’origine del ricovero. Domani era in programma ad Arcore un vertice tra l'ex premier e i ministri di Forza Italia guidati dal capo delegazione e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani. La riunione, volta a fare il punto sull'attuale situazione politica, potrebbe essere rinviata. Tanti i messaggi giunti in queste ore. "Forza Silvio!". Così Matteo Salvini sui social dopo la notizia del ritorno del leader azzurro in ospedale. Intanto, all'esterno del nosocomio si sono radunati numerosi giornalisti e troupe televisive.





Zangrillo, nessuna criticità

“La decisione di anticipare ad oggi i controlli all'ex premier Silvio Berlusconi risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme". E' quanto hanno scritto nel loro bollettino, diffuso mel pomeriggio, i medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.