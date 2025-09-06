Milano rende omaggio a Giorgio Armani: oltre 6mila persone alla camera ardente tra emozione e ricordi

06 settembre 2025

Oltre 6mila visitatori hanno reso omaggio a Giorgio Armani nella sua camera ardente a Milano. Autorità, star e cittadini hanno celebrato lo stilista con fiori e ricordi.

Oltre 6mila persone all’Armani Teatro di Milano hanno reso omaggio a Giorgio Armani, due giorni dopo la sua scomparsa. La camera ardente, allestita negli spazi in cui lo stilista ha presentato molte delle sue collezioni, accogliendo i visitatori con fiori bianchi, lanterne e il profumo dell’incenso, mentre le note di Ludovico Einaudi avvolgevano la sala in un’atmosfera di raccoglimento quasi sacra. Al centro, la bara in legno chiaro con un mazzo di rose bianche e alle spalle un ritratto sorridente di Armani accompagnato dalle sue parole: “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”.

IN TANTI HANNO RESO OMAGGIO ALLO STILISTA

A vegliare il feretro, il compagno e braccio destro Leo Dell’Orco, il nipote Andrea Camerana e numerosi collaboratori storici, tra cui Federico Marchetti. Un picchetto d’onore dei carabinieri e il gonfalone del Comune di Milano a lutto completano il silenzioso omaggio istituzionale. All’ingresso, libri neri per le firme e corone di fiori bianchi accolgono chi vuole lasciare un pensiero. Tra i visitatori, persone comuni giunte per esprimere il proprio rispetto a un simbolo internazionale della moda e della filantropia italiana. Tra le autorità e i personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, presenti John Elkann con Lavinia Borromeo, Giovanni Malagò, Beppe Fiorello, Donatella Versace con un mazzo di orchidee bianche, Alessandro Enriquez, Ennio Capasa, Alexia Camerana e molti altri. Registi come Gabriele Salvatores e Giuseppe Tornatore hanno Armani come esempio di umanità, mentre Maria Grazia Cucinotta e Simona Ventura lo hanno definito una guida e un punto di riferimento.

LA CAMERA ARDENTE APERTA ANCHE DOMANI

La camera ardente resterà aperta fino a domani, prima dei funerali previsti lunedì. Nel frattempo, la moda continua a celebrare il suo fondatore: il 25 settembre è prevista la sfilata Emporio Armani, confermando come la vita e la visione dello stilista continueranno a vivere attraverso il suo lavoro e il suo impatto sulla cultura e sull’industria della moda globale. Ogni dettaglio del tributo riflette la semplicità, l’eleganza e l’umanità di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo.

