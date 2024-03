Miley Cyrus e Pharrell Williams, il nuovo singolo in collaborazione suona tra il funk e i Måneskin

Miley Cyrus e Pharrell Williams sono tornati a collaborare. Lo hanno fatto con “Doctor (Work It Out)”, il singolo uscito oggi che suona come un ibrido tra la “I Wanna Be Your Slave” dei Måneskin nel ritornello e Blurred Lines di Robin Thicke, anch’essa prodotta dal musicista di Virginia Beach nel 2014.

MILEY CYRUS E PHARRELL WILLIAMS, IL NUOVO SINGOLO

Look alla Tina Turner nel videoclip e un sound che strizza l’occhio al funk degli anni ’70. Nella melodia, poi, si riconosce l’inconfondibile tocco di Pharrell Williams, che a tratti sfiora l’autocitazionismo con richiami alla linea strumentale di Blurred Lines, il controverso brano del 2014 cantato da Robin Thicke e prodotto dalla voce di “Happy”. Sono questi gli ingredienti di “Doctor (Work It Out)”, frutto della collaborazione tra Miley Cyrus e il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton, che conferma un sodalizio artistico nato nel 2012. “Canta come se fosse il 1979”, disse allora Pharrell a Bullet Magazine, e undici anni dopo ecco un brano che a tratti sembra nato nel Settanta. Con una eccezione nel refrain, quando improvvisamente Doctor sembra emulare la linea di basso di “I Wanna Be Your Slave” dei Måneskin.

DOCTOR (WORK IT OUT), IL BRANO NATO UNIDICI ANNI FA

Sebbene sia fresco d’uscita, la genesi del brano è datata 2013. Era l’anno in cui l’ex stella Disney sconvolse gli americani fumando marijuana sul palco degli Mtv Ema e twerkando su Robin Thicke ai Vmas. Ma fu anche l’anno di Bangerz, l’album dei singoli “We Can’t Stop” e “Wrecking Ball”, che segnò il miglior debutto femminile del 2013. Il brano, che ad oggi segna la prima collaborazione ufficiale tra i due dal 2014, avrebbe dovuto accompagnare le 13 tracce che compongono Bangerz, ma fu scartato, non riuscendo neanche ad essere incluso nella versione Deluxe del disco. Quattro anni dopo, però, nel 2017, circolò sui social, per poi ricomparire, in una versione completamente riscritta, a gennaio di quest’anno alla sfilata di presentazione di Louis Vuitton a Parigi. Dopo più di dieci anni d’attesa, il singolo è finalmente disponibile.