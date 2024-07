Massimo Ranieri a RTL 102.5: «Il mio sogno ora? Tornare in teatro e ricominciare a studiare tip-tap»

Massimo Ranieri è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante W’Italia, l’artista ha raccontato in diretta radiofonica il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” e non solo.

“TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO” TOUR

Dopo più di 800 repliche di “Sogno e on desto” Massimo Ranieri torna dal vivo con “Tutti i sogni ancora in volo” Tour, un nuovo spettacolo tra canto, recitazione e danza, brani cult, sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo, i suoi brani più celebri e l’incanto affabulatorio della sua interpretazione.

Ospite di RTL 102.5, Massimo Ranieri racconta: «Ho chiamato lo spettacolo ‘Tutti i sogni ancora in volo’, perché il sogno è importante. Continuo a sognare anche a 73 anni, sperando che le cose migliorino, non per egoismo personale, ma per la situazione globale. Il mio sogno ora? È difficile dirlo, sono tanti e si aggrovigliano. Sono quasi nove anni che non faccio teatro e il mio sogno è di tornarci, ma come attore, non come cantante. Il teatro mi ha dato tutto: educazione, disciplina, perseveranza. Vorrei anche ricominciare a studiare tip-tap».

L’INCREDIBILE CARRIERA DI MASSIMO RANIERI E IL LEGAME CON MODUGNO

Massimo Ranieri ha incantato il pubblico per oltre cinque decenni con il suo talento straordinario e la sua voce unica. Cantante, attore e conduttore, Ranieri è diventato un pilastro della musica italiana, amato e rispettato da generazioni. «Il mio mito è Sua Maestà Fred Astaire, nonostante la contrapposizione con Gene Kelly, ma sono sempre stato un "asteriano". Il mio antagonista? Chi altro se non Gianni Morandi, a cui sono molto legato. Ancora oggi ci sentiamo, e dopo 60 anni, questa profonda stima, amicizia e affetto resistono. Sono molto legato a Gianni, mentre altri non ci sono più, come Mimmo Modugno», racconta Massimo Ranieri a W l’Italia. «Ero molto legato a Modugno, anche perché ho portato in scena il suo clamoroso spettacolo, ‘Rinaldo in campo’, di Garinei e Giovannini, con le sue musiche. Pensa che strana la storia: Modugno mise in scena ‘Rinaldo in campo’ e, durante la tournée del 1958, interruppe per andare a Sanremo e vinse con ‘Nel blu dipinto di blu’. Io, nel 1988, faccio ‘Rinaldo in campo’, interrompo la tournée e chiedo il permesso per andare a Sanremo, e vinco con "Perdere l'amore". Questo è un karma. Chiesi il permesso a Garinei, gli dissi che avevo una bella canzone e lui mi chiese se ci credevo, era ‘Perdere l'amore’».

“PERDERE L’AMORE”

Composta da Giampiero Artegiani, "Perdere l'amore" è uno dei brani più celebri di Ranieri, che lo portò alla vittoria al Festival di Sanremo nel 1988. A RTL 102.5, Ranieri racconta: «Giampiero venne a casa mia e mi fece sentire queste canzoni, tutte bellissime, le cantava lui con la chitarra ma non c’era quella scintilla. Mentre stava per andarsene mi dice che ne ha ancora una, si risiede e inizia a cantare ‘Perdere l’amore’. Finisce di cantare e mi chiede: ‘Che te ne pare? Devi promettermi che la porterai a Sanremo’. Era un periodo in cui facevo teatro, erano 20 anni che non cantavo. Gli dissi: ‘Non te lo prometto, la incido, lasciamoci così’. Poi, quando è stato il momento, passo per caso sotto le finestre della mia vecchia casa discografica. Salgo e mi dicono che c'è il direttore artistico al telefono. Rispondo e lui mi dice: ‘Senti, sto firmando i bollettini per Sanremo. La canzone è 'Il canto libero del mare?’, ed io 'No, è Perdere l’amore'". Non so perché, ma era quella la canzone che volevo far ascoltare», conclude.