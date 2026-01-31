Modena, svolta nella scomparsa di Daniela Ruggi. Sono suoi i resti trovati in un rudere

Photo Credit: Ansa / Elisabetta Baracchi

Redazione Web

31 gennaio 2026, ore 09:15

La conferma è arrivata dall'esame del Dna. Le sue tracce si erano perse il 19 settembre 2024

La svolta, ad un anno e mezzo dalla scomparsa: sono di Daniela Ruggi i resti ritrovati lo scorso 1 gennaio in un'antica torre diroccata sull'Appennino modenese, non lontano dal luogo in cui la 32enne viveva da sola, a Vitriola Montefiorino. A stabilirlo sono stati gli esiti degli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane erano stati prelevati alcuni campioni da oggetti appartenuti alla donna e alla madre. Lo riporta il Resto del Carlino.


LA SCOMPARSA 

Di Daniela Ruggi si erano perse le tracce il 19 settembre del 2024. Il giorno prima era stata avvistata per l'ultima volta, riaccompagnata a casa da un'ambulanza dopo essere stata in ospedale, a Sassuolo, per un malore. A sporgere denuncia per la sua scomparsa era stato il sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini, ma le ricerche sul territorio non avevano dato alcun esito.


IL RITROVAMENTO

All'inizio di quest'anno, il ritrovamento, ad opera di due escursionisti che si erano avventurati nella torre: all'interno hanno rinvenuto un teschio, una ciocca ed un reggiseno. Ora è arrivata la conferma, con i resti attribuiti a Ruggi. Al momento la Procura non ha rilasciato informazioni. L'avvocato Guido Sola, legale della famiglia della donna, ha fatto sapere che la madre e la sorella della 32enne sono sconvolte e non intendono rilasciare alcuna dichiarazione.


LE INDAGINI

Finora indagato per la scomparsa è stato Domenico Lanza, 67 anni, finito nel mirino della magistratura dopo aver mostrato in una trasmissione televisiva alcuni indumenti intimi di Ruggi, che teneva custoditi nella propria auto. L'uomo ha ammesso di frequentare la donna, ma ha ribadito di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa. Nel corso delle indagini, Lanza era finito anche in carcere, come misura cautelare per irregolarità nella custodia di alcune armi che aveva in casa.

