Modena, violentata in strada a pochi metri da casa. Caccia all'aggressore

L'ennesima violenza sessuale. È accaduto in pieno centro, a Vignola, nel modenese, mercoledì scorso, intorno alle 22.30, come riporta il Resto del Carlino. Vittima una donna di 30 anni, che aveva appena salutato gli amici con cui aveva trascorso la serata. Era ormai a pochi metri da casa, quando è stata aggredita alle spalle e buttata a terra da un uomo che, dopo averla immobilizzata, ha abusato di lei.





LE URLA E LA FUGA

La donna è riuscita a colpire il suo aggressore ed ad urlare, attirando l’attenzione di alcuni clienti di un locale della zona, che a quell'ora era ancora frequentata. Sono stati loro a soccorrerla, mentre si trovava a terra, al buio, ancora in stato di choc. Portata in ospedale, è stata sottoposta al protocollo previsto in questi casi. Ha riportato diversi traumi, per la caduta e per essere stata bloccata ai polsi. Medicata, è stata dimessa.





CACCIA ALL'UOMO

Ora gli inquirenti stanno cercando il suo aggressore, che dopo la violenza si è dileguato. Secondo quanto ricostruito fin qui, si tratterebbe di un giovane nordafricano, che non conosceva la vittima. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. Utili per identificarlo, potrebbero essere anche i segni sul corpo, provocati dalla giovane nel tentativo di difendersi. L'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.





"INACCETTABILE NON GIRARE SICURA IN CITTA"

" ha dichiarato la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, esprimendo solidarietà alla vittima.ha aggiunto la prima cittadina, chiedendo che lo Stato si faccia carico del rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine.