Mondiali di Volley: Italia campione del mondo per la seconda volta consecutiva, battuta la Bulgaria

Campioni del Mondo! L'Italia batte la Bulgaria e si conferma, per la seconda volta consecutiva, la nazionale più forte di tutte. E' stata una vittoria netta quella dei ragazzi di De Giorgi, 3-1 con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Solo una sconfitta per gli azzurri in questo mondiale, arrivata ai gironi contro il Belgio, il percorso dagli ottavi in poi è stato straordinario e senza intoppi. L'Italia si è trasformata in una vera e propria macchina da guerra ed è arrivata in finale battendo Argentina, Belgio e Polonia sempre per 3-0. E' il 5° Mondiale della nostra storia, il secondo consecutivo dopo quello vinto nel 2022. Prestazione straordinaria di Yuri Romanò che chiude la finale con ben 22 punti, segue Bottolo con 19, 11 punti per Michieletto, 9 per Anzani e 4 per Giannelli e Russo. La pallavolo italiana quindi corona il sogno doppietta mondiale, i ragazzi di De Giorgi si uniscono infatti alle ragazze di Velasco, già salite sul tetto del mondo questa estate al termine dei Mondiali in Thailandia.





DE GIORGI: "SPLENDIDO LAVORARE CON QUESTI RAGAZZI"

"È stata un'estate lunga e non semplicissima. La felicità di vedere e di lavorare con questi ragazzi. Sono ragazzi speciali, che hanno accettato e affrontato tante cose per cercare di raggiungere un certo livello". Così il ct dell'Italvolley Fefè De Giorgi ai microfoni Rai, dopo la conquista del Mondiale. "Sapevamo di dover recuperare qualcosa dalle altre squadra come Polonia e Francia. I ragazzi sono stati stupendi perché si sono allenati. La loro capacità si è vista. Dalla partita con l'Ucraina è stato un crescendo. Non è facile vincerne due consecutivi. Speriamo di aver contribuito ad appassionare le persone a uno sport bellissimo come la pallavolo".





MATTARELLA: "VI ASPETTO AL QUIRINALE"

"Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi". Questo il messaggio rivolto agli azzurri da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo quanto riportato dall'Ansa, Mattarella ha invitato la nazionale maschile di volley al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle ore 16, ci saranno anche le azzurre di Velasco, che erano già stata invitate precedentemente dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia.