Morgan: "Si chiude un ciclo di vita"

17 dicembre 2017, ore 15:43
Così l'artista in un messaggio ai fan
Morgan è deciso a cambiare del tutto e intraprendere una nuova vita. "Il Morgan che avete conosciuto fino ad oggi è morto. Chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo". Lo scrive in un messaggio datato 9 dicembre ma pubblicato oggi pomeriggio sul suo profilo Facebook e sul sito ufficiale. "Per compiere questa metamorfosi - aggiunge - abbandono definitivamente tutto quello che appartiene al mio passato, al mio vissuto artistico, alla mia 'immagine', al mio feticcio: metto all'asta tutto quello che ho intorno, dentro casa, nei cassetti, negli armadi, negli scaffali, nelle librerie; gli oggetti, gli strumenti, le carte, i vestiti e ogni altra cosa che mi possa ricordare chi o cosa ero. Me ne libero". Chiunque "si aggiudicherà un oggetto - scrive - lo riceverà direttamente a casa mia, consegnato dalle mie mani, brevi manu come si dice in latino, lo accoglierò in modo del tutto informale e privato, potrà conoscermi, vedermi al lavoro, parlarmi, se lo gradirà gli offrirò un caffè, se vorrà farà una foto e ci saluteremo dicendoci: 'arrivederci/dammi la mano e sorridi.....nel nuovo mondo di Morgan'". L''alleggerimento' è già iniziato: infatti sull'homepage del suo sito ufficiale, morganofficial.it, con in alto la scritta 'Morgan Museum' ci sono i link alle aste aperte su eBay, con già delle offerte, per alcuni oggetti del leader dei Bluvertigo, con prezzi base dai 120 euro ai 700: il Fiore Takashi Murakami, indicato "come pezzo originale della scenografia del videoclip 'The Baby'", si spiega; la maglia "capo vintage Moschino indossata da M. nel momento della premiazione degli EMA 1998 con filo spinato elemento della grafica del libro 'Dissoluzione'"; il "sintetizzatore analogico utilizzato da M. per la realizzazione del primo album dei Bluvertigo 'Acidi e Basi' e della conseguente tournée dal 1995 al 1998"; il "manoscritto originale della canzone 'Altre forme di vita' scritto da M. su carta millimetrata Salotti Castoldi".
