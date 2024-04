Tony Effe presenta ‘Icon’ a RTL 102.5 e si prepara al nuovo tour: «I palazzetti erano il passo che mi mancava per potermi sentire un vero artista»

Tony Effe è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare "Icon", il nuovo album pubblicato per Island Records. Uscito il 15 marzo scorso a distanza di quasi tre anni dall’ultimo disco solista, "Icon" è già disco d’oro e ha già raggiunto importanti record di ascolti sulle piattaforme di streaming.

“ICON”, IL NUOVO DISCO DI TONY EFFE

"Icon" è un manifesto di 17 tracce che riflettono l'autenticità di Tony Effe, evidenziando il crescente contributo che il rapper sta apportando alla scena italiana. Infatti, restando fedele a sé stesso, l'album mostra una versatilità musicale che consente all'artista di inaugurare un nuovo capitolo, ottenendo, a poche settimane dall’uscita, il disco d’oro e record di ascolti. Ospite di ‘The Flight’, su RTL 102.5, Tony Effe racconta: «Sono contento che il disco stia piacendo, e questo è più importante dei numeri. Le canzoni sono state frutto di un processo, ho fatto tanti provini».

IN “ICON” NOVE IMPERDIBILI FEATURING CON IL MEGLIO DELLA SCENA RAP E TRAP ITALIANA

All’interno dell'album sono 9 le tracce che contengono i featuring nati direttamente dalla collaborazione in studio con il meglio della scena musicale rap e trap italiana: Sfera Ebbasta & Geolier, Simba La Rue, Lazza & Capo Plaza, Ghali, Bresh & Tedua, Side Baby & Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma & Takagi & Ketra. La produzione dell’album è affidata al producer multiplatino Drillionaire. Non manca la firma di altri tra i più importanti producer del momento: Charlie Charles, Armonica, Sick Luke, Ava, Sadturs, KIID, Daves, Youngotti, LAX. «Quando si hanno molti featuring non è facile perché si devono mettere insieme molte teste. Li ho incontrati quasi tutti in studio, questo è un plus quando si collabora con un artista, c'è più connessione. In un collettivo, ciò che uno non riesce a fare, lo fa un altro. In un disco è diverso, qui tutto era sulle mie spalle, ma sono una persona che lavora; non ho mai saltato una data né un giorno di studio», racconta Tony Effe.

“ICON TOUR”, DUE APPUNTAMENTI LIVE AD OTTOBRE

I brani di “Icon” risuoneranno nella scaletta di “ICON TOUR” (prodotto da Vivo Concerti), il primo vero tour da solista di Tony Effe: due imperdibili appuntamenti fissati per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport a Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano, con cui il rapper farà scatenare i fan sulle note di una potente setlist che attingerà da tutto il suo repertorio. «Ci tengo molto a questi show, ci tenevo molto. I palazzetti erano il passo che mi mancava per potermi sentire un vero artista. Gli artisti che in questi anni mi sono stati accanto potrebbero essere sul palco con me, anzi devono esserlo. Ho tante canzoni da eseguire, nuove e vecchie; sarà un grande show», conclude il rapper a RTL 102.5.