Mostra del Cinema 2025, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi: trama e recensione del film in Concorso

È l'ultimo italiano ad aver vinto il Leone d'Oro. Era il 2013 quando, alla Mostra del Cinema di Venezia, il regista Gianfranco Rosi trionfava con Sacro GRA, un racconto che univa poesia e realismo per raccontare la vita ai margini del Grande Raccordo Anulare di Roma. Da allora non si è certo fermato. Anzi, nel 2016 è riuscito a portare a casa anche un Orso d'Oro con Fuocoammare, un altro lavoro capace di toccare il cuore del pubblico e della critica internazionale. Oggi, alla Mostra del Cinema, Rosi torna in concorso con la sua ultima fatica cinematografica, intitolata Sotto le nuvole.

SOTTO LE NUVOLE, LA TRAMA

Tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio, la terra talvolta trema, le fumarole dei Campi Flegrei segnano l’aria. Le rovine sottostanti, le ville romane ormai subacquee, Pompei, Ercolano, raccontano un futuro che c’era, sepolto dal tempo. Sulle tracce della Storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta si popola di vite. Sotto le nuvole c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato; da chi, nei musei, cerca di dare ancora vita e senso a statue, frammenti, rovine. La circumvesuviana attraversa il paesaggio, cavalli da trotto si allenano sulla battigia. Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli, mentre, a Torre Annunziata, navi siriane scaricano grano ucraino. Una squadra di archeologi giapponesi scava da vent’anni Villa Augustea: raccoglie semi, ossa, storie di sedimenti. I turisti vanno per le rovine di Pompei, i devoti strisciano nel santuario della Madonna dell’Arco, gli ex voto e le cripte raccontano il credo di un mondo che sopravvive.

La terra intorno al Golfo è un’immensa macchina del tempo.



