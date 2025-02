Muore neonata poco dopo il parto. 10 i medici indagati, uno di loro si toglie la vita

Due morti e due inchieste. Una con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per la morte di una neonata avvenuta a fine gennaio, per la quale la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati 10 medici, tutti appartenenti ad un intera equipe dell'Ospedale di Desenzano. Gli inquirenti sono al lavoro nel tentativo di spiegare cosa abbia causato il decesso della piccola subito poco dopo il parto. L'altra inchiesta riguarda il suicidio di uno dei medici coinvolti, un ginecologo che 3 giorni dopo la morte della piccola si è tolto la vita gettandosi da un ponte, a Trento, senza lasciare alcun biglietto per spiegare il suo gesto. Le indagini sul 39enne cercheranno di accertare eventuali collegamenti con la tragedia della bambina.

IL TRAVAGLIO DIFFICILE

Secondo quanto ricostruito fin qui la mamma della piccola dopo aver portato a termine senza complicazioni la gravidanza ha vissuto un travaglio difficile. Per estrarre la bambina, a quanto si legge dalla cartella clinica consultata dai carabinieri del Nas, l’equipe medica ha utilizzato una ventosa. La neonata viene alla luce ma è in forte carenza di ossigeno e non sopravvive. Scatta l'immediato trasferimento dall'Ospedale di Desenzano in codice rosso verso il reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico di Brescia, dove però i medici possono solo costatare la morte della piccola.