Musica, Steven Knight produrrà il film concerto degli Oasis: racconterà della loro reunion storica

Il creatore della serie tv Peaky Blinders, Steven Knight, produrrà un film che racconterà il tour estivo della reunion degli Oasis. La pellicola sarà diretta da Dylan Southern e Will Lovelace, il duo che ha già lavorato in precedenza al film concerto degli LCD Soundsystem Shut Up And Play The Hits e a Meet Me In The Bathroom , il documentario sulla scena musicale newyorkese dei primi anni 2000.

Il film che si dovrebbe intitolare “Oasis Live 25”, sarà una produzione Magna Studios che in passato si è già occupata di prodotti come Beastie Boys Story, Gangs Of London, 20000 Days On Earth e Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now.

LO SPETTRO DEL BAGARINAGGIO SUI CONCERTI

C'erano state segnalazioni sui giornali scandalistici del Regno Unito secondo cui gli Oasis avevano pianificato di documentare il loro tour di reunion per il pubblico dei cinema. La band non si esibisce insieme dal 2009, quando una lite nel backstage tra i fratelli Gallagher ha visto il cantautore Noel abbandonare la band. Hanno programmato 17 concerti l'anno prossimo nel Regno Unito e in Irlanda, a partire da Cardiff a luglio. I biglietti erano così richiesti che molti fan sono rimasti delusi o hanno dovuto pagare centinaia di dollari in più del previsto, a causa del “bagarinaggio”. La BBC ha poi riferito che più di 50.000 biglietti del tour nel Regno Unito venduti su piattaforme secondarie saranno cancellati. I promotori della band, Live Nation e SJM, hanno detto che tutti i biglietti invalidati saranno resi nuovamente disponibili tramite il venditore ufficiale, Ticketmaster, al valore nominale.

LA FORMAZIONE DEGLI OASIS DELLA REUNION

Paul "Bonehead" Arthurs è stato il chitarrista originale degli Oasis, e ha contribuito alla creazione di alcuni dei più grandi successi della band. Dal 1991 al 1999, la sua chitarra ha definito il suono distintivo del gruppo, un suono che ha segnato un'epoca nella storia del rock. Joey Waronker è uno dei batteristi più rispettati del panorama musicale internazionale. Con una carriera che lo ha visto suonare con leggende come Beck, R.E.M., Elliott Smith e Roger Waters, Waronker è noto per la sua versatilità e il suo talento. Andy Bell al basso, già membro degli Oasis dal 1999 al 2009, Bell ha fatto parte dei Beady Eye con Liam e dei Ride. Ha recentemente pubblicato un album solista. La band non può non avere anche Gem Archer alla chitarra. Membro degli Oasis dal 1999 al 2009, ha lavorato con i Gallagher nei Beady Eye (con Liam) e negli High Flying Birds con Noel, oltre ad aver prestato la sua chitarra al grande Paul Weller.