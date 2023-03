Napoli, scene di guerriglia urbana fra tifosi partenopei e dell'Eintracht Francoforte

Guerriglia in pieno centro a Napoli, con scontri fra tifosi partenopei e dell'Eintracht Francoforte. Una vettura della polizia è stata incendiata. Danni anche ad altri veicoli e bidoni della spazzatura rovesciati. Terrore tra i passanti e i commercianti. Gli scontri sono iniziati quando gli ultrà tedeschi dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. Gli incidenti che si stanno verificando a Napoli dimostrano che il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi dell'Eintracht era giustificato. E' quanto hanno sottolineato fonti della Polizia. Gli apparati di sicurezza italiani avevano piena contezza della pericolosità degli ultrà tedeschi e del rischio di scontri con quelli locali, è stato sottolineato dalla stessa fonte, tanto da rinnovare il provvedimento dopo la decisione di sospensione del Tar nonostante alcuni sostenessero fosse un atto discriminatorio da parte dell'Italia. La Polizia ha evidenziato che vi erano rischi elevati conosciuti. I tifosi tedeschi, hanno precisato le forze dell’ordine, sono arrivati a Napoli come turisti di un Paese dell’Unione Europea, dunque non potevano essere bloccati. Poco fa si è appreso che al termine degli scontri, avvenuti in piazza del Gesù a Napoli, tra un gruppo di tifosi napoletani e circa 250 dell'Eintracht, è stata trovata anche una pistola. L’arma è stata recuperata sul selciato da un agente in borghese. Ora è cominciata la conta dei danni. Durante il passaggio degli autobus in via Monteoliveto, i mezzi con a bordo i tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati fatti oggetto di lancio di pietre e bottiglie da parte di ultras napoletani assiepati lungo la strada.