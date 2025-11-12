Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

Redazione Web

12 novembre 2025, ore 08:00

Domani penultimo match dei gironi di qualificazione ai Mondiali contro la Moldavia. Domenica in programma la sfida contro la Norvegia

La Norvegia può attendere, i pensieri di Gennaro Gattuso sono tutti per la partita di domani a Chisinau contro la Moldavia. ''E' più importante questa rispetto alla gara di domenica contro Haaland e compagni, la prima può rivelarsi una trappola dove si ha tutto da perdere, la seconda si prepara da sola'' l'avvertimento del ct al suo gruppo. Ieri mattina riunione tecnica a Coverciano, nel pomeriggio tutti in campo per una sessione rigorosamente a porte chiuse nel corso della quale sono state fatte alcune prove anti-Moldavia anche Gattuso, che sta preparando due Italie con altrettanti moduli e uomini diversi, ha mischiato molto le carte.

Le indicazioni emerse dall'allenamento a Coverciano, dove si è recata in visita la campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino, propenderebbero verso una Nazionale schierata con il 4-4-2 in cui le certezze per adesso sono rappresentate da capitan Donnarumma tra i pali e dall'impiego in mediana di Tonali che essendo in diffida non verrà impiegato domenica per non fargli rischiare una squalifica, ha rimarcato ieri il commissario tecnico, che gli impedirebbe di esserci per l'eventuale cruciale spareggio di marzo in ottica Mondiali.

LE SCELTE DEL CT

Tra gli azzurri si candidano per una maglia da titolare gli esterni Zaccagni e Orsolini che stanno disputando nei loro club una prima parte di stagione assai positiva (il bolognese è addirittura in testa alla classifica dei marcatori della Serie A con 5 reti insieme all'interista l'interista Calhanoglu) mentre in attacco è stata provato Scamacca in tandem con Raspadori e poi insieme a Retegui. A centrocampo potrebbe avere una chance Cristante (occhio anche a Frattesi, pure lui diffidato). Riposo precauzionale per Calafiori anche se non sembra destare preoccupazione in previsione della partita con la Norvegia domenica a San Siro per cui sono già stati venduti oltre 56.000 biglietti. La Nazionale sosterrà un altro allenamento questa mattina a Coverciano, quindi la partenza da Firenze per Chisinau con un volo charter. 


