Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

La Norvegia può attendere, i pensieri di Gennaro Gattuso sono tutti per la partita di domani a Chisinau contro la Moldavia. ''E' più importante questa rispetto alla gara di domenica contro Haaland e compagni, la prima può rivelarsi una trappola dove si ha tutto da perdere, la seconda si prepara da sola'' l'avvertimento del ct al suo gruppo. Ieri mattina riunione tecnica a Coverciano, nel pomeriggio tutti in campo per una sessione rigorosamente a porte chiuse nel corso della quale sono state fatte alcune prove anti-Moldavia anche Gattuso, che sta preparando due Italie con altrettanti moduli e uomini diversi, ha mischiato molto le carte.

Le indicazioni emerse dall'allenamento a Coverciano, dove si è recata in visita la campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino, propenderebbero verso una Nazionale schierata con il 4-4-2 in cui le certezze per adesso sono rappresentate da capitan Donnarumma tra i pali e dall'impiego in mediana di Tonali che essendo in diffida non verrà impiegato domenica per non fargli rischiare una squalifica, ha rimarcato ieri il commissario tecnico, che gli impedirebbe di esserci per l'eventuale cruciale spareggio di marzo in ottica Mondiali.