Ndrangheta, 54 fermi per traffico internazionale di stupefacenti

Otto milioni i beni sequestrati

Vasta operazione antidroga in diverse regioni italiane. E’ stato scoperto un traffico di stupefacenti dal sud America gestito dalla ‘ndrangheta. 54 i fermi in esecuzione in queste ore.

