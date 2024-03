Negli Stati Uniti primo via libera dalla Camera alla legge che potrebbe vietare Tik Tok

La Camera americana ha approvato, a larga maggioranza, la legge che apre la strada al divieto ad usare TikTok negli Stati Uniti. La misura, infatti, concede sei mesi all'azienda cinese ByteDance per vendere la piattaforma a capitali occidentali o, altrimenti, sarà bandita. Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, incluso il presidente Joe Biden. Ora le legge passa al Senato, dove non è detto che sarà approvata.

Imperativo: vendere

Il disegno di legge chiede nello specifico alla holding cinese proprietaria di TikTok di vendere l'app entro 180 giorni, pena il vederla bandita dagli app store di Apple e Google negli Stati Uniti. Inoltre, si ipotizza finanche un intervento presidenziale, nel caso in cui altre app cadessero sotto il controllo di un Paese considerato avversario degli Stati Uniti.

Per Pechino si tratta di bullismo

La replica della Cina è arrivata a stretto giro: Pechino accusa Washington di "bullismo" che "si ritorcerebbe inevitabilmente contro gli Stati Uniti" .“Malgrado non abbia mai trovato prove che TikTok minacci la sicurezza nazionale americana, non ha mai smesso di reprimere il social”, è stata la replica del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. I co-sponsor, il repubblicano alla Camera Mike Gallagher e il democratico alla Camera Raja Krishnamoorthi, così come la Casa Bianca, sostengono che il disegno di legge non costituisce un divieto di Tik Tok, a condizione che la società disinvesta da ByteDance.

Il voltafaccia di Trump

Donald Trump, invece, ha detto di essere contrario a un divieto, soprattutto perché rafforzerebbe Meta, il proprietario di Instagram e Facebook, che ha definito un "nemico del popolo". Da presidente, Trump tentò di strappare il controllo di Tiktok a ByteDance, ma fu bloccato dai tribunali statunitensi. Oggi che un importante investitore in TikTok, l'hedge funder Jeff Yass, dona fondi alla sua campagna, Trump cambia tono. A sua volta, va detto, TikTok ha sempre negato fermamente qualsiasi legame con il governo cinese.