Nei prossimi dieci anni andrà in pensione un terzo dei dipendenti pubblici

Il tema del ricambio generazionale nel mondo del lavoro è da sempre un passaggio cruciale nella definizione delle politiche di sviluppo di ogni Paese. A patto, però, che sia ben governato. Negli anni l'Italia ha portato avanti più volte politiche di ricambio nel tentativo di programmare un turnover ragionato, non senza difficoltà, specialmente nel mondo del pubblico impiego. Proprio rispetto alla popolazione di dipendenti pubblici, l'Inps ha diffuso dati interessanti sugli oltre tre milioni e mezzo di dipendenti dello Stato. La notizia più interessante riguarda anzitutto proprio il pensionamento: nei prossimi dieci anni un terzo dei lavoratori del pubblico lascerà il lavoro per accedere alla pensione.





I numeri

I numeri sono interessanti: nel 2022 sono stati 3,7 milioni i lavoratori del pubblico con almeno una giornata retribuita. Di questi, 1,35 milioni ha più di cinquantacinque anni. I dati arrivano dall'Osservatorio Inps sui conti pubblici, che traccia lo scenario dei pensionamenti dei prossimi dieci anni: un terzo dei dipendenti accederà alla pensione e lascerà il lavoro. Ancora secondo i numeri dell'osservatorio, il 77,9% della collettività ha un'età maggiore o uguale a quarant'anni, motivo per cui saranno così in tanti ad andare in pensione, al massimo, nel prossimo decennio. Quanto costa pagare lo stipendio a oltre tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici? Nel 2022 il monte retribuzioni ha raggiunto i 126,54 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 119,69 del 2021. Tra tutti, l'82,7% ha un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione media annua di trentottomila euro.