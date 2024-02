Netanyahu, Israele non accetterà un accordo a ogni prezzo con Hamas

Hamas dovrebbe dare una riposta oggi in merito alla proposta di accordo su tregua e ostaggi, secondo una tv saudita. Il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che non intende accettare un’intesa a ogni prezzo, confermando che la guerra continuerà fino all’eliminazione di Hamas e al rilascio dei prigionieri. Prosegue l’offensiva di Tel Aviv. Almeno due bambini sono stati uccisi in un attacco contro un asilo nella città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Fonti locali parlano di decine di feriti. Attesa per l’arrivo a Tel Aviv del segretario di stato americano Antony Blinken, per una visita di due giorni con al centro la situazione umanitaria nella Striscia. Timori per un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti prevedono altri attacchi contro gruppi filo iraniani, dopo quelli appena avvenuti in Siria, Iraq e Yemen, ha fatto sapere il Consigliere americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. L’alto funzionario non ha escluso un intervento diretto sul territorio di Teheran. Hamas ha condannato la nuova ondata di raid, avvisando che rischiano di portare "ulteriore caos" nella regione. Con una dichiarazione, in particolare, Hamas ha definto l'azione contro gli obiettivi dei ribelli Houthi "una sfacciata aggressione alla sovranità di un Paese fratello arabo"





Nuovo allarme dell’Onu per la situazione umanitaria a Gaza

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato che l'accesso all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari è molto limitato a causa dei bombardamenti incessanti a Gaza. "La crisi umanitaria, aggravata dalle limitate consegne di aiuti e dalla distruzione delle infrastrutture, mette migliaia di persone vulnerabili a rischio di malattie. L'acqua è vita e Gaza è senz'acqua" si legge nella nota diffusa nelle scorse ore.





.