Star Trek: Discovery, ecco le prime immagini

Redazione Web

23 luglio 2017, ore 18:25 , agg. alle 19:07

La Flotta Stellare sbarcherà sulla piattaforma il 25 settembre

Una grande notizia per tutti i fan del mito di Star Trek: è in uscita su Netflix la serie “Star Trek: Discovery”. Lo show, prodotto da CBS Television Studios, vedrà una nuova navicella, nuovi personaggi e missioni, ritrovando però gli stessi valori e la stessa speranza per il futuro che ha ispirato una generazione intera di sognatori. Ieri sera, al San Diego Comic-Con, è stata presentata la serie con una serata moderata dalla guest star Rainn Wilson (“Harry Mudd”). Tra i membri del cast che sono intervenuti: Sonequa Martin-Green (“First Officer Michael Burnham”), Jason Isaacs (“Captain Gabriel Lorca”), Doug Jones (“Lt. Saru”), Shazad Latif (“Lt. Ash Tyler”), Mary Wiseman (“Cadet Sylvia Tilly”), Anthony Rapp (“Lt. Paul Stamets”) e James Frain (“Ambassador Sarek”). Erano presenti anche il produttore esecutivo Alex Kurtzman, Gretchen J. Berg, Aaron Harberts, Heather Kadin e Akiva Goldsman.

