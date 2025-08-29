New Hit di RTL 102.5: a partire da questa settimana in onda tanti nuovi successi italiani e internazionali

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





Alex Warren con “Eternity”

Dopo l’incredibile successo di “Ordinary”, la hit globale di Alex Warren, il suo nuovo singolo è “Eternity”, un brano che parla malinconicamente di un amore finito e che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Il singolo è tra i brani già più apprezzati dai fan del nuovo album “You'll Be Alright, Kid”, uscito il 18 luglio. La maggior parte dell'album è stata scritta da Alex Warren, Cal Shapiro, Mags Duval e prodotta da Adam Yaron. Mentre “You'll Be Alright, Kid (Chapter 1”) si concentra sulla gestione del lutto, “You'll Be Alright, Kid” volta pagina con la guarigione, la resilienza e l'ottimismo.Warren si esibirà per la prima volta agli MTV Video Music Awards, domenica 7 settembre ,in diretta dalla UBS Arena di New York dove ha ricevuto tre nomination come miglior artista esordiente, miglior pop e migliore canzone dell’anno.





Francesco Gabbani: “Dalla mia parte”

Francesco Gabbani torna con un nuovo singolo inedito dal titolo “Dalla mia parte”, che da questa settimana entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il singolo è una dichiarazione d’amore universale: in un rapporto di coppia, di amicizia, di condivisione, un amore vero, maturo, consapevole. Non perfetto, non idealizzato. Un amore che sa cosa significhi attraversare insieme le difficoltà, restare anche quando è tutto in salita. “Stare dalla mia parte” non significa solo condividere i sorrisi, ma esserci davvero, anche quando fa male. Dopo il successo del tour estivo, il cantautore terrà un concerto speciale il 1° ottobre 2025 all’Arena di Verona, celebrando i dieci anni dall’uscita di “Amen”, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti. Nel 2026 Francesco Gabbani tornerà dal vivo nei palazzetti con la seconda parte di “Dalla tua parte tour”.





Gaia: “Nuda”

“Nuda” è il nuovo singolo di Gaia, che, da questo venerdì, entra in rotazione su RTL 102.5. Scritta insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ne ha curato anche la produzione, il nuovo singolo di Gaia ha un’atmosfera onirica e sensuale da fine estate, quando la luce si fa più morbida e ci si ritrova sospesi tra malinconia e desiderio. Il videoclip, con la regia di Attilio Cusani, racconta la sensazione di rimanere soli ma trovare rifugio in un’immaginazione fervida, vivida e inesauribile, capace di trasportare ovunque. Gaia, impegnata ora con le ultime date del tour estivo, ha annunciato il concerto-evento al Fabrique di Milano in programma per il 18 aprile 2026.





Irama e Elodie collaborano in “Ex”

Da questa settimana, "Ex", il nuovo singolo di Irama che segna la sua prima e attesa collaborazione con Elodie, entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il singolo è un incontro artistico potente e sorprendente, per raccontare una storia d’amore intensa e autodistruttiva, capace di unire forza interpretativa e scrittura emotiva, dando voce a tutte quelle storie che finiscono senza spegnersi davvero. "Ex" è un quadro emotivo fatto di tensione e silenzi assordanti, di gesti eleganti e dettagli corporei, di sguardi lucidi che parlano più delle parole. Con una produzione musicale latina e sensuale dei Room9, il singolo conserva un'anima profondamente riflessiva e narrativa. Irama e Elodie mettono in scena due protagonisti intrappolati in una relazione che sta per finire.





Neffa con “Show”

“Show” è il singolo che anticipa “Canerandagio Parte 2”, secondo e ultimo capitolo del progetto di Neffa all’insegna delle sue radici rap. Scritto e prodotto interamente da Neffa, “Show” è un brano potente e d’impatto, che segna l’inizio di un nuovo viaggio musicale. Barre serrate, immagini cinematografiche e un sound diretto danno al pezzo l’energia di un treno in corsa: un invito ad accomodarsi e lasciarsi trasportare dal racconto. Un brano autentico e senza compromessi che conferma la cifra stilistica e la visione artistica di uno degli artisti più originali della scena italiana. Neffa sarà protagonista di un imperdibile live, “UNIVERSO NEFFA” il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano: sarà una serata unica e imperdibile per celebrare il suo percorso musicale, in cui l'artista che ha plasmato l’hip hop e il soul italiano ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera.





Olly e Juli insieme in “Questa domenica”

A una settimana da “La Grande Festa”, le due date evento sold out all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 2 e il 4 settembre, Olly annuncia l’uscita di “Questa domenica”, il nuovo singolo che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Il singolo è scritto da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione, e rappresenta il naturale proseguimento del viaggio iniziato con “Balorda nostalgia” e “Depresso fortunato”. Si tratta di una ballad che ricorda il sapore degli anni ‘80, riportato al giorno d’oggi, con la chitarra che tinge il brano di colori nuovi. “Questa domenica” è un amore che cresce con il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo, è un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole.





Wolf Alice con “Just two girls”

Da questo venerdì, in rotazione su RTL 102.5, anche “Just two girls”, il nuovo singolo dei Wolf Alice, contenuto nel disco “THE CLEARING”. Dopo aver pubblicato tre singoli dirompenti “Bloom Baby Bloom”, “The Sofa” e il più recente “White Horses”, ciascuno capace di svelare una precisa direzione sonora, “THE CLEARING” arriva come un momento di cristallizzazione per una delle band più creative ed emotivamente intense del Regno Unito. Scritto nel quartiere londinese Seven Sisters, e registrato l’anno scorso a Los Angeles, il nuovo progetto è un album senza tempo, che riunisce una serie di brani che mostrano l’ambizione, le idee e le emozioni che hanno spinto la band a realizzarlo: è il lavoro più raffinato di Wolf Alice fino a oggi. I Wolf Alice saranno in Italia con un’unica data del loro tour, giovedì 13 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano.



