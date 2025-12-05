New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





FABRI FIBRA: “VIVO”

Da questo venerdì, in onda sulla prima radio d’Italia, “Vivo”, il brano estratto dall’ultimo album di Fabri Fibra “Mentre Los Angeles Brucia”. Nel brano l’artista riprende un campione del brano del 2021 di Andrea Laslo De Simone “Vivo” ma se la traccia di Fabri Fibra è un’ode ai momenti e alle sensazioni che ci dimostrano che vale davvero la pena vivere, il brano di Laszo De Simone è invece un valzer onirico che invita tutti a cogliere sempre l'attimo. La sintesi di queste due visioni è un meraviglioso brano che fonde il rap con la malinconica voce nostalgica di Laszo De Simone. Dopo il grande successo delle date estive e la conclusione con il doppio sold out milanese, Fabri Fibra è partito lo scorso 18 novembre da Torino con una serie di date nei principali superclub italiani, come Torino, Bologna, Milano, Padova, Brescia e Roma.





LAURA PAUSINI CON “RITORNO AD AMARE”

“Ritorno ad amare”, il nuovo singolo di Laura Pausini, entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 a partire da questa settimana. Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci nel 2001, è il preludio di “IO CANTO 2”, album in uscita nel prossimo anno, anche nella versione spagnola “YO CANTO 2” che conterrà brani di soli autori latini, e che la porterà in tutto il mondo con il tour “IO CANTO/YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”. La tournée partirà a marzo dalla Spagna e proseguirà in America Latina e negli Stati Uniti. In autunno, con la data zero a Mantova, prenderà il via la leg italiana ed europea, per poi sbarcare in Brasile nel 2027 e in seguito tornare in Italia e in Europa per una reprise invernale.





ROSALÍA COLLABORA CON YAHRITZA Y SU ESENCIA IN “LA PERLA”

Da oggi in rotazione radiofonica, "La Perla", il nuovo irresistibile singolo della popstar mondiale ROSALÍA insieme al gruppo Yahritza Y Su Esencia. Il brano è contenuto nel nuovo album dell’artista, intitolato “LUX”, con il quale ha registrato il debutto mondiale più alto della sua carriera, dominando le classifiche in diversi paesi e confermandosi tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea. Primo estratto dall’album è il singolo "Berghain" insieme a Björk e Yves Tumor, un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato.





VENERUS E ANGELINA MANGO INSIEME IN “SENTIRE”

“Sentire”, il nuovo singolo di Venerus insieme ad Angelina Mango, entra in rotazione su RTL 102.5 da questo venerdì. Il singolo diventa un piccolo rito condiviso: una meditazione a due voci, un’intuizione che ritorna, un filo invisibile che lega chi ascolta al centro emotivo del nuovo viaggio musicale di Venerus. Con questo singolo, l’artista torna ad abitare quello spazio fragile in cui la musica diventa domanda, apertura, movimento interiore. Il brano racchiude molte delle riflessioni di “Speriamo”, un disco nato dopo due anni e mezzo di ricerche, tentativi, trasformazioni, mesi in cui versi scomposti venivano costantemente rimessi al loro posto per trovare una nuova forma. In questi giorni sta andando in scena “Speriamo - Lo Spettacolo”, un evento teatrale che porta sul palco il mondo del nuovo album con un’esperienza immersiva che unisce musica, narrazione e performance per raccontare il processo creativo e l’anima del disco, invitando il pubblico ad andare oltre le parole e i suoni.



