New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “My Only Angel” di Aerosmith & Yungblud, “Per Te” di Ernia, “Lunedì blu” di Frah Quintale, “Golpe” di Giorgia, “Vivo Morto o X” di Giuliano Sangiorgi e “Senza” di Renat

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

AEROSMITH & YUNGBLUD: “MY ONLY ANGEL”

Dopo 12 anni dall’ultimo album, una delle band più iconiche della storia del rock ritorna assieme ad uno degli artisti più poliedrici del momento, dopo il sentito omaggio a Ozzy Osbourne ai Vmas. Stiamo parlando degli Aerosmith e Yungblud. Gli artisti uniscono la loro musica e le loro forze nell’ep in collaborazione “One More Time”. L’ep verrà rilasciato in tutto il mondo il 21 novembre, ma il primo singolo della raccolta, intitolato “My Only Angel”, è disponibile da oggi ed entra direttamente in rotazione sulla prima radio d’Italia.





ERNIA CON “PER TE”

Da questa settimana, entra in alta rotazione su RTL 102.5 “Per Te”, il nuovo singolo di Ernia. “Per Te” è estratto dal nuovo album del cantante, intitolato “Per Soldi e Per Amore”: un viaggio tra riflessioni, gratitudine e maturità, rappresenta il lavoro più intimo e introspettivo di Ernia. Il disco nasce dalla fase di cambiamento dei 30 anni, in cui l’artista fa i conti con il proprio presente e si confronta con il passato. Nato in maniera spontanea in studio, su un valzer improvvisato al piano, “Per Te” racchiude un flusso emotivo istintivo, scritto e completato in poche ore. Il singolo affronta i temi dell’insoddisfazione interiore, della solitudine e di quella battaglia personale che da sempre accompagna l’artista. Tuttavia, l’inquietudine si trasforma in consapevolezza e diventa il racconto di una presa di coscienza. Con “Per Te”, l’artista mette al centro la semplicità e la verità delle emozioni, consegnando al pubblico un momento centrale del disco, capace di aprire uno sguardo più maturo e profondo.





FRAH QUINTALE TORNA CON “LUNEDÌ BLU”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5 “Lunedì blu”, il nuovo singolo di Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. Il brano arriva a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album “Amor Proprio” in uscita il 10 ottobre,che arriva a distanza di tre anni dal suo ultimo EP solista “Storia Breve” (2022) e a due anni dal joint album “Lovebars” con Coez (2023), ed è stato anticipato lo scorso giugno dal singolo “Lampo”, scritto da Frah e prodotto da Ceri. Il disco è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole. Racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.“Lunedì blu” rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati. Con questo brano, che si apre con un malinconico piano e voce, Frah Quintale trasforma l’intimità di un sogno ricorrente in una riflessione universale.





GIORGIA: “GOLPE”

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, Giorgia torna con “GOLPE”, il nuovo singolo che da questo venerdì entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. “GOLPE”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Durante l’estate, Giorgia si è esibita in tutta Italia con il suo “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour con cui ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei”. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa. Gli ultimi due appuntamenti saranno il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta, a cui seguiranno i live nei palasport.





GIULIANO SANGIORGI CON LA COVER DI “VIVO MORTO O X”

“Vivo Morto o X” di Giuliano Sangiorgi entra in rotazione su RTL 102.5, a partire da oggi. Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue, Warner Music Italy ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo nella speciale raccolta “BUON COMPLEANNO ELVIS COVERED”, un omaggio unico all’iconico disco. La raccolta uscirà il 26 settembre come ultimo capitolo dell’opera omnia “BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025” composta in totale da otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. La raccolta conterrà i brani originali dell’indimenticabile album del 1995 reinterpretati con una veste musicale inedita da amici e colleghi del Liga, di generazioni e mondi musicali differenti: EDOARDO BENNATO, ELISA, EMMA, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, FIORELLA MANNOIA, FRANCESCO DE GREGORI, GAZZELLE, GIULIANO SANGIORGI, MAX PEZZALI, SHABLO feat. MIMÌ e TORMENTO, STEFANO ACCORSI, TANANAI e VENERUS sono gli artisti che, rispecchiando la propria anima e la propria storia, hanno contribuito a questo omaggio imperdibile.





RENATO ZERO: “SENZA”

A pochi giorni dal suo compleanno - che cadrà il 30 settembre - e dopo aver regalato ai fan ben tre annunci in un solo colpo, per Renato Zero è tempo di nuove sorprese. Attraverso i propri canali social l'artista ha svelato l’artwork e i 19 titoli che compongono la tracklist del nuovo album di inediti “L’ORAZERO”, in uscita il 3 ottobre. Si tratta di una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana. “Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?” - le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto. L’album è anticipato dal nuovo singolo “SENZA”, che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Renato Zero non smette mai di rinnovare il suo legame con l’amato pubblico e, a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, si prepara a riabbracciarlo dal vivo con “L’ORAZERO IN TOUR”. La nuova tournée lo porterà sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026.



