New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

Redazione Web

07 novembre 2025, ore 11:30

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.


IRAMA CON “SENZ’ANIMA”

È “Senz’anima” il nuovo singolo di Irama, che da oggi entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il brano è una delle tracce più intime e potenti del suo ultimo progetto “Antologia della vita e della morte”, pubblicato lo scorso 17 ottobre. “Senz’anima” è una ballad essenziale e intensa: parte solo dalla voce di Irama, fragile e sincera, per poi aprirsi progressivamente in un crescendo emotivo che amplifica tutta la sua forza interpretativa e la potenza evocativa del suo sound. Una confessione nuda, registrata d’impulso, in cui dolore e femminilità si intrecciano in una verità irripetibile. Una ferita aperta che non chiede perdono ma soltanto di essere ascoltata. Le nuove canzoni, insieme ai brani più amati del suo repertorio, prenderanno nuova vita sul palco dello Stadio San Siro di Milano l’11 giugno 2026, per un evento unico, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera.


KATY PERRY TORNA IN RADIO CON “BANDAIDS”

Katy Perry ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato “Bandaids”, da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il singolo è prodotto da Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Sean Cook (Shaboozey, Paul Russell), Russ Chell (Kid Cudi, Tate McRae) e Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato) ed è co-scritto da Katy assieme a Tranter, Cook, Chell, Cannata e Amanda “Kiddo” Ibanez. “Bandaids” fonde una produzione dominata dalla chitarra con la voce potente di Katy, offrendo un ‘hook’ indimenticabile che colpisce a fondo. Dopo lo straordinario successo della data sold-out all’Unipol Arena a Bologna il 2 novembre scorso, domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. Sarà l’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026.


PAOLA IEZZI CON “SUPERSTAR”

Nel vivo della sua seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi sorprende aggiungendo un prezioso tassello al suo percorso artistico-musicale con “Superstar”, il nuovo singolo che da questa settimana entra in rotazione su RTL 102.5. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano, scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria, è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii: su come la verità, oggi più che mai, possa facilmente perdersi dietro la superficie che brilla. «Le “tristi superstar” non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori» racconta Paola Iezzi.


Argomenti

Bandaids
Irama
Katy Perry
Paola Iezzi
Senz’anima
Superstar

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

    Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

  • X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

    X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

  • Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

    Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

  • Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

    Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

  • Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

    Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

  • Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

    Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

  • Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

    Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

  • Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

    Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

  • Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

    Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

  • Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

    Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

“ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

“ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

In diretta l’artista racconta il nuovo album e il primo concerto a San Siro

Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

Nel corso di “W l’Italia”, il cantautore ha presentato in diretta radiofonica le date evento di “Ci vorrebbe ancora il mare”, il tour che celebra i suoi 35 anni di carriera e dell’album di debutto “Marco Masini”

Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

L'annuncio potrebbe arrivare entro la fine del mese