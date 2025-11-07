New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





IRAMA CON “SENZ’ANIMA”

È “Senz’anima” il nuovo singolo di Irama, che da oggi entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il brano è una delle tracce più intime e potenti del suo ultimo progetto “Antologia della vita e della morte”, pubblicato lo scorso 17 ottobre. “Senz’anima” è una ballad essenziale e intensa: parte solo dalla voce di Irama, fragile e sincera, per poi aprirsi progressivamente in un crescendo emotivo che amplifica tutta la sua forza interpretativa e la potenza evocativa del suo sound. Una confessione nuda, registrata d’impulso, in cui dolore e femminilità si intrecciano in una verità irripetibile. Una ferita aperta che non chiede perdono ma soltanto di essere ascoltata. Le nuove canzoni, insieme ai brani più amati del suo repertorio, prenderanno nuova vita sul palco dello Stadio San Siro di Milano l’11 giugno 2026, per un evento unico, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera.





KATY PERRY TORNA IN RADIO CON “BANDAIDS”

Katy Perry ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato “Bandaids”, da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il singolo è prodotto da Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Sean Cook (Shaboozey, Paul Russell), Russ Chell (Kid Cudi, Tate McRae) e Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato) ed è co-scritto da Katy assieme a Tranter, Cook, Chell, Cannata e Amanda “Kiddo” Ibanez. “Bandaids” fonde una produzione dominata dalla chitarra con la voce potente di Katy, offrendo un ‘hook’ indimenticabile che colpisce a fondo. Dopo lo straordinario successo della data sold-out all’Unipol Arena a Bologna il 2 novembre scorso, domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. Sarà l’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026.





PAOLA IEZZI CON “SUPERSTAR”

Nel vivo della sua seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi sorprende aggiungendo un prezioso tassello al suo percorso artistico-musicale con “Superstar”, il nuovo singolo che da questa settimana entra in rotazione su RTL 102.5. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano, scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria, è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii: su come la verità, oggi più che mai, possa facilmente perdersi dietro la superficie che brilla. «Le “tristi superstar” non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori» racconta Paola Iezzi.



