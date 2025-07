New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Un selfie con la vita” di Gigi D’Alessio, “Daisies” di Justin Bieber e “Conta su di me” di Salmo

Come ogni settimana entrano in rotazione su RTL 102.5 nuovi successi italiani e internazionali.





GIGI D’ALESSIO: “UN SELFIE CON LA VITA”

"Un selfie con la vita" è il nuovo travolgente singolo di Gigi D’Alessio, in rotazione radiofonica su RTL 102.5 da oggi. Il brano è una dedica sincera e profonda rivolta a chi si sente smarrito, a chi ha conosciuto la sofferenza e la disillusione. È la voce di chi, con fiducia e consapevolezza, invita a guardare oltre l’oscurità, a riscoprire la forza interiore e a ripartire, un passo alla volta. Attraverso parole cariche di conforto e una melodia inizialmente intima, la canzone accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo che cresce lentamente fino a esplodere nella luce della rinascita, nell’energia che muove, sempre e nonostante tutto, le nostre vite verso la felicità. Una canzone che si candida a diventare un nuovo inno per i fan del cantautore napoletano, che ne ha composto la musica e scritto il testo insieme a Vincenzo D’Agostino, con una coinvolgente produzione di Adriano Pennino, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra.





JUSTIN BIEBER CON “DAISIES”

Da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia, “Daisies”. A quattro anni dal suo ultimo progetto, la pop star di fama globale Justin Bieber, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, torna finalmente con il suo nuovo album “SWAG”. Il disco, un corpus di lavori che ha occupato gli ultimi 4 anni di Justin Bieber, comprende 21 tracce (18 brani e 3 snippet), con la produzione di Justin Bieber stesso in collaborazione con Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Knox Fortune e altri. Ispirata dalla sua dedizione come marito e padre, questa nuova era musicale dell’artista rappresenta un lavoro profondo e maturo, con una prospettiva e un suono più riflessivi, che danno vita ad alcuni dei suoi lavori più personali di sempre. Dopo ore di hype online e offline in tutto il mondo, a partire dai social dell’artista, “SWAG” arriva come uno schiaffo, grazie anche alle molte collaborazioni presenti.





SALMO: “CONTA SU DI ME”

La traccia #14 di “RANCH”, il nuovo album di Salmo, “CONTA SU DI ME” entra da questo venerdì in rotazione su RTL 102.5. Il singolo non è la classica canzone d’amore: una vera e propria dedica alla musica, posto sicuro per il cantante e sua fedele compagna, anche nei momenti più complicati. Non ci sono maschere né personaggi: c’è Salmo, a nudo, che parla alla musica come si parla a qualcuno che ti ha salvato più volte di quante tu riesca a ricordare. Tra i momenti più intensi nella scrittura di “RANCH”, con “CONTA SU DI ME” Salmo ha ritrovato la fame degli inizi, la voglia di scrivere senza aspettative, solo per il bisogno di farlo. Intanto, cresce sempre più l’attesa per “LEBONSKI PARK”, in programma il 6 settembre 2025 a Milano - Fiera Milano Live. Non un semplice concerto, ma un’esperienza totale: oltre alla musica, i fan potranno immergersi in un vero e proprio parco a tema ispirato all’immaginario di Salmo, tra scenografie spettacolari e un viaggio attraverso i momenti più iconici della sua carriera e discografia.