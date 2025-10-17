New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





ANGELINA MANGO TORNA CON “VELO SUGLI OCCHI”

“Ho scritto quindici canzoni più una” così Angelina Mango presenta “caramé” il suo nuovo album che ieri, a sorpresa, è stato rilasciato dalla cantante. Ancora una volta la musica è al centro del mondo di Angelina, è la lingua che ha scelto per raccontarsi e le 16 tracce scandiscono, infatti, questo suo ultimo anno e lo trasformano in una playlist inaspettata, intima e collettiva al tempo stesso. “caramé”, fin dal titolo, è un album sincero, spontaneo e sperimentale insieme, che appare inaspettato negli ascolti del pubblico; un titolo esplicito, che diventa la decorazione di una torta con cui gli amici ti sorprendono, l'inizio di una lettera rivolta a se stessa che non rimane chiusa in un cassetto, ma che esplode in un collage di immagini che rappresentano emozioni, pensieri, momenti vissuti da Nina, ma che toccano tutti. “velo sugli occhi”, che da questa settimana è in rotazione su RTL 102.5, è il manifesto dell’album, racconta del “velo” che appare sugli occhi quando perdiamo lo sguardo puro di quando si è bambini, di quando la vita era tutta da amare.





CLEMENTINO, LDO FEAT. GIGI D’ALESSIO COLLABORANO IN “IL CODICE DELL’ANIMA”

Da questo venerdì, in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia, il nuovo singolo di Clementino “IL CODICE DELL’ANIMA”. Il brano, che vede la straordinaria partecipazione di Gigi D’Alessio e la produzione firmata da LDO, è estratto dall’ultimo album di Clementino, intitolato “Grande anima”, un progetto che conferma la maturità artistica del rapper campano e la sua capacità di mescolare stili, sonorità e collaborazioni di grande spessore. Un vero e proprio manifesto della storia di Clementino, un viaggio nell’essenza più profonda dell’artista, tra ricordi di famiglia, sogni realizzati con fatica e uno sguardo sempre orientato al futuro. Il disco tocca diverse sfumature dell’anima, intrecciando esperienze personali che spaziano dall’amore alla spiritualità. L’ispirazione nasce infatti dai suoi viaggi nel mondo, dalla pratica della meditazione e dalla passione per la lettura.





DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONS AND I INSIEME IN "GONE GONE GONE"

Il DJ e produttore pluripremiato e icona globale della musica dance David Guetta, l'artista multi-platino Teddy Swims e la popstar da record Tones And I si uniscono per pubblicare "Gone Gone Gone", in rotazione radiofonica da oggi. Il nuovo singolo è un tributo soul-pop all'irresistibile attrazione di un amore tossico, spinto da ritmi dancefloor innegabili e un'energia gospel che fa battere le mani. La collaborazione esplosiva si apre con sonorità house e un'atmosfera fumosa prima di esplodere in un mix di batteria incalzante, sax squillante e archi vibranti. Teddy Swims imposta il tono con la sua inconfondibile voce dinamica e Tones And I eguaglia la sua intensità emotiva mentre canta la sua versione della storia. Unendo la sua energia distintiva a un tocco più soul, il DJ aggiunge che c'è stata una vera e propria magia nella collaborazione con Tones e Teddy e non potrebbe essere più felice, poiché entrambi hanno le "voci soul più incredibili del pianeta in questo momento".





SABRINA CARPENTER: “TEARS”

Da questo venerdì, in rotazione su RTL 102.5, “Tears”, il singolo di Sabrina Carpenter estratto dall’album “Man’s Best Friend”. Nel nuovo singolo “Tears”, scritto dalla cantante stessa insieme a John Ryan e ad Amy Allen, Sabrina Carpenter si destreggia alla perfezione su una base dance e synth che richiama fortemente gli anni Settanta, cantando di quanto il rispetto e l’accortezza possano portarti lontano in una relazione, con l’ironia che è ormai diventata il suo marchio di fabbrica. Il videoclip ufficiale, diretto Bardia Zeinali e con Colman Domingo come co-protagonista, si muove tra l’inquietante e il sensuale, con un cast variegato che crea un’atmosfera ammiccante e teatrale, strizzando l’occhio al celebre musical “Rocky Horror Picture Show”. Il brano, scritto da Sabrina Carpenter e dai fedeli collaboratori Jack Antonoff, Amy Allen e John Ryan e co-prodotto da Sabrina, Jack e John, è un album in cui la penna arguta della cantautrice è alla sua massima espressione, dove melodie pop accattivanti si mescolano con racconti intelligenti e audaci che fanno sembrare ogni traccia la rivelazione di un nuovo segreto.





ZERB, ODEAL AND VICTOR RAY: “SPACE”

Dopo un anno di grande successo, che lo ha visto collaborare con Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa e partecipare ai principali festival internazionali, il produttore brasiliano Zerb torna con il suo nuovo singolo “Space”: un’ipnotica collaborazione con le nuove stelle emergenti Odeal e Victor Ray. “Space” è un brano che abbatte le barriere di genere, fondendo alla perfezione la tipica produzione atmosferica di Zerb con la voce morbida di Odeal e il tocco soul di Victor Ray. Il risultato è un pezzo che riesce a essere intimo e al tempo stesso ampio — un equilibrio tra l’energia da dancefloor notturno e una profonda carica emotiva. Odeal, noto per la sua fusione unica di R&B e Afrobeats, e Victor Ray, una delle voci più promettenti del Regno Unito, aggiungono una nuova dimensione all’universo sonoro di Zerb. Insieme, i tre danno vita a un brano che cattura al tempo stesso vulnerabilità ed euforia, destinato a risuonare tra i fan di generi diversi.



