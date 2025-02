New Hit di RTL 102.5: da questa settimana “Next Summer” di Damiano David e "Love In Real Life" di Lizzo

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





Damiano David con “Next Summer”

Dopo aver incantato il pubblico con un’interpretazione toccante di “Felicità” di Lucio Dalla e aver infuocato il Teatro Ariston con la sua “Born With a Broken Heart”, in qualità di super-ospite dell’ultimo Festival di Sanremo, Damiano David annuncia “Next Summer”, il nuovo singolo che da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5. “Next Summer” arriva dopo l’energia dell’ultimo singolo “Born With a Broken Heart”, la teatralità di “Silverlines”, brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista, e “Nothing Breaks Like A Heart”, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione di Damiano in occasione di San Valentino. «A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza» ha raccontato Damiano David. Cresce intanto l’attesa per il “World Tour 2025” che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia: il primo appuntamento italiano sarà il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, seguito da Roma l’11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre.





Lizzo: “Love In Real Life”

Dando il via a quella che si preannuncia essere un'era di grande successo, la superstar Lizzo, vincitrice di 4 Grammy® Award, di un Emmy Award e certificata multi-platino in US, torna con un brano inedito dal titolo “Love In Real Life”, in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. Inoltre, questo singolo annuncia anche l'arrivo del suo quinto e uno dei più attesi album del 2025, “Love In Real Life”, in uscita quest'estate. Con “Love In Real Life”, Lizzo si trova a fare il pieno di energia. Ancora una volta, l'artista si evolve in modo audace e si butta sul rock 'n' roll come mai prima d'ora. La morbida introduzione parlata del brano cede il passo ad una chitarra brillante e a un ritmo frizzante, illuminato dalla sua voce immediatamente riconoscibile. Il ritmo aumenta, il riffing selvaggio e il groove boogie down sottolineano un ritornello sfrenato e innegabile, mentre lei lancia un invito civettuolo: “Baby come over here, I need love in real life”. Per celebrare l'inizio di questo nuovo capitolo, Lizzo si esibirà il prossimo mese in tre show molto intimi per i fan: il primo è al Wiltern di Los Angeles il 12 marzo, seguito da uno all’Irving Plaza di New York il 16 marzo e alla First Ave di Minneapolis il 18 marzo.