New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciam

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





ACHILLE LAURO CON “Senza Una Stupida Storia”

Da questa settimana, entra in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia”, il nuovo singolo di Achille Lauro. Scritto direttamente da Achille Lauro, insieme a Federica Abate, Daniele Nelli, Matteo Ciceroni, il brano è stato annunciato dal cantante pochi giorni tramite un post su Instagram. “Quando ho scritto ‘Senza Una Stupida Storia’ pensavo a quanto fosse importante saper apprezzare anche le cose belle che finiscono, a non farsi scappare anche tutte le cose belle che verranno dopo. Al vivere senza limiti. Liberi” racconta Achille Lauro ai suoi fan. Nel 2026, il cantautore romano intraprenderà il suo tour “Achille Lauro Live 2026”, in cui farà tappa a Eboli, Roma, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze e Torino.





DAMIANO DAVID COLLABORA CON TYLA e NILE RODGERS IN “TALK TO ME”

Esce oggi “Funny Little Fears Dreams”, una nuova versione dell’album di Damiano David, con 5 brani inediti, tra cui il nuovo singolo “Talk To Me feat. Tyla & Nile Rodgers”. I brani inediti sono un regalo che l’artista ha voluto fare ai fan che incontrerà durante il World Tour di oltre 30 date e partito ieri da Varsavia, tra cui il nuovo singolo “TALK TO ME” feat. Tyla, vincitrice di un Grammy Award® nella categoria Best African Music Performance 2024, e Nile Rodgers, leggendario e plurivincitore di Grammy Award®. Rispetto alla sua collaborazione con Damiano David, Tyla ha detto: “Quando Damiano mi ha mandato il pezzo mi sono immediatamente innamorata della sua vena nostalgica e l’ho sentito subito mio. I miei fan lo adoreranno”. Nel disco è presente anche una collaborazione speciale con Albert Hammond Jr (The Strokes) nel brano “CINNAMON”.





ED SHEERAN: “CAMERA”

Ed Sheeran ha rilasciato oggi il suo nuovissimo album "Play", che contiene l'epico nuovo singolo "Camera". Ispirata alla moglie Cherry, la traccia trasuda riverenza e serve come celebrazione di una profonda connessione. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie “Mathematics”, il cantante sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025. Artista in continua evoluzione, con "Play" Sheeran dimostra di esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all'album un'impronta fresca e distintiva.





LAURA PAUSINI TORNA CON “LA MIA STORIA TRA LE DITA”

Laura Pausini annuncia il suo grande ritorno, un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, “LA MIA STORIA TRA LE DITA”, che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5, arriva a sorpresa la conferma dell’attesissimo nuovo live: “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”. Da marzo 2026 si accenderanno i riflettori dell’undicesima tournée mondiale, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record. Per la prima volta, la partenza è prevista dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando le città di Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina e sbarcare negli Stati Uniti. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.





TOMMASO PARADISO: “LASCIAMENE UN PO'”

Tommaso Paradiso sorprende il suo pubblico con un doppio annuncio che segna l’inizio di un nuovo importante progetto: il ritorno dal vivo con un attesissimo tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026 e nuova musica, con il singolo “Lasciamene un po’”, che da questa settimana entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico, il nuovo brano, prodotto da Simonetta, arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile di Paradiso: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. Il tour nei palasport di Tommaso Paradiso toccherà tutta Italia nella primavera del 2026: in partenza dal Palazzo dello Sport di Roma il 18 aprile, arriverà poi all’Unipol Forum di Milano, all’Inalpi Arena di Torino, all’Unipol Arena di Bologna, alla Kioene Arena di Padova, al Mandela Forum di Firenze e al Palapartenope di Napoli il 30 aprile.



