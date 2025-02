Noemi a RTL 102.5: «Quando canto “Se t’innamori muori” mi trasporta in un posto dove abbiamo abitato tutti almeno una volta nella vita”

Ieri sera si è tenuta la prima serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo e, tra i concorrenti che hanno presentato la propria canzone in gara, c’è anche Noemi con la sua “Se t’innamori muori”. Il brano, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo, affronta il tema del coraggio di abbandonarsi alla persona di cui ci si innamora per vivere le emozioni pienamente e senza strategie. Dal titolo è chiara la sensazione di abbandono all’altro che si prova nell’innamoramento, paragonata a una sorta di morte interiore ma serena, perché l’amore vero e reciproco è più forte di ogni paura e insicurezza. Non si parla solo di relazioni romantiche ma anche di maternità: se t’innamori, muori serenamente anche nell’affetto verso un figlio, massima espressione di amore incondizionato. Ospite sul Radio Truck di RTL 102. 5 a Sanremo, in compagnia di Ambra, Angelo Baiguini e Carolina Rey, Noemi ha raccontato il significato del brano che ha portato sul palco dell’Ariston: «“Se t’innamori muori” è come gli autori francesi dell’800, dopo che fai l’amore con qualcuno c’è questo senso di abbandono. Io sono un’appassionata di vinili e ho deciso di farlo anche per il brano, di colore arancione. Io sono contenta perché questa canzone la sento dentro il mio cuore e quando la canto mi trasporta in un posto dove abbiamo abitato tutti almeno una volta nella vita e sono contenta che sia arrivata».





NOSTALGIA

Una volta concluso il Festival di Sanremo, venerdì 28 febbraio 2025 uscirà “NOSTALGIA” il nuovo album di Noemi: «Il pezzo che dà il titolo all’album è insieme a Neffa con cui abbiamo lavorato ed è un colore incredibile, non è la malinconia, ti riporta nei posti dove sei stato bene e ti senti a casa. Noi siamo un filtro per vedere il mondo e non dobbiamo mai dimenticarci di vivere il mondo con grande empatia e di dare valore alle nostre emozioni, che con i social si sta un po’ perdendo. Bisogna un po’ ritrovare il contatto, non solo con gli altri, ma anche con noi stessi» ha aggiunto Noemi su RTL 102.5. A fine anno la cantautrice salirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 20 dicembre 2025, non prima di essersi esibita nei teatri italiani.